沖繩酒店2020｜人氣住宿Top 10　無敵海景房睇日落　最平人均$656

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）仍然持續，暫時也不能出國旅遊。不過，我們亦不妨趁這段時間，好好計劃一下疫情過後的旅遊大計吧！日本沖繩是很多人的度假勝地，小朋友在沙灘遊玩放電，大人則可以享受水療和美食，即看10間人氣酒店介紹！ （文中提及之酒店價格以發稿日期為準。另因疫情關係，部分酒店已暫停營業，預訂時記得先查清楚！）

日本樂天旅遊近日收集了國內最多人預約的沖繩人氣酒店，發表排名由第1-10位，不論是欣賞近在眼前的沖繩大海，或擁有家庭房的親子友善酒店均應有盡有，有計劃到沖繩旅遊的你必看！👇👇👇第1至第5的沖繩度假酒店是哪幾間？即看詳情及房價👇👇👇

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👇👇👇還有第6至第10位的酒店介紹，詳情按下圖👇👇👇

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💡同場加映：12種酒店情景及實用日語💡

不懂日語卻想到日本自由行旅遊？《香港01》旅遊頻道記者教你12句在入住酒店時常用的日語句子，只需展示句子，日本人立即明白，輕鬆解決語言不通的難題。👇👇👇先看以下6個情景👇👇👇

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