打卡好去處｜九龍4個壁畫景點　觀塘千米塗鴉牆　九龍城逼真鯨鯊

有沒有想過不用飛首爾都看到美麗的壁畫？有沒有幻想過不去沖繩都能近距離和鯨鯊接觸？其實只要遊走九龍各區的小巷和隧道，就能滿足大家這兩個願望！《香港01》旅遊記者為大家整理九龍區4個靚靚壁畫集中地，讓大家可以約朋友去打卡。

📸【1】觀塘 千米街頭壁畫：街後（the BackStreet）

社會企業「全城街馬」於2015年邀請了14位藝術家及中小學生參與「街後」計劃，在觀塘36條的工廈後巷之間繪畫壁畫，全長1000米的壁畫圍繞整個觀塘工業區，經過時放下手提電話或許就能發現巷中寶藏，點擊睇睇壁畫位置 👇👇

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📸【2】油麻地 花樓梯：六色花卉

大家由油麻地一帶步行去尖沙咀的話，沿著彌敦道直行，必定會看見眾坊街的彩繪樓梯，上面畫滿漂亮的鮮花，令人忍不住駐足觀看拍照。點擊睇花樓梯位置及上面有什麼花 👇👇

📸【3】九龍塘 行人天橋：熱帶叢林

從九龍塘離開，卻要坐東鐵線的大家或許早已發現，連接又一城和真光里的行人天橋在2019年下半年換上新裝，變成一個熱帶叢林。其實那都是芬蘭女藝術家Riitta Kuisma受邀所繪畫的作品，點擊睇更多壁畫細節 👇👇

📸【4】九龍城 隧道壁畫：鯨鯊和牠的朋友

現在不用去沖繩都看到鯨鯊了，因為近在九龍城的一條隧道之中就有一大幅栩栩如生的海底壁畫。壁畫由畫家李學鋒所畫，全長近22米，畫中主角的鯨鯊就幾乎是與真實鯨鯊大小一樣，點擊看看幾巨大 👇👇

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坪洲只有三分一個長洲的大小，是人少較安靜的離島。不過，島上有不少歷史建築，又有家樂徑，提供了歷史、登山等的豐富資源，十分值得一日遊。

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