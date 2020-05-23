東龍島一日遊　10大美食靚景必賞噴水岩　附交通船程｜假日好去處

東龍島，是南丫島以外位於香港南瑞的離島。島上現時只剩少數島民，因而造就島上寧靜的環境。前往東龍島的航線只限於週末及公眾假期，而且班數不多，出發前最好先計劃郊遊路線。《香港01》旅遊記者為大家整理10大美食靚景推介，大家不妨參考。

去東龍島，除了露營，亦適合一日遊。島上路線清晰，而且有士多、法定古蹟景點和山水美景，更有島上獨有的自然奇觀「噴水岩」。而且有兩條路線任勻選擇，大家可以就着到達時間和自身能力決定行程。

🌊🌊10大美食靚景推介🌊🌊

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🚶‍♀️輕鬆新手路線🚶‍♀️



如果想走得輕鬆一點，不執意環島，可以選擇前往集中於北面的景點。由南堂碼頭出發，往法定古蹟東龍炮台方向出發，途經營地、炮台和燈塔等景點，時間許可亦可前往噴水岩觀賞自然奇觀，然後沿路折返，在假日士多或合全士多醫肚再上船。

大家出發前記得好好規劃路線。（Facebook@梁記街渡）

🏃‍♂️高難度環島遊路線🏃‍♂️



想向難度挑戰的則可選擇環島遊，向另一法定古蹟景點東龍石刻出發，然後行經鹿頸灣，再走上島上最高處南堂頂，浴山路走回北邊景點，最後回到碼頭。不過大家要注意，環島路線需時近四小時，出發前要預留時間，以免錯過回程船。

🌊壯觀斷崖🌊

東龍島四周環海加上處處斷崖，路線中不少地方都能看到浪花拍岸的壯觀現象。而且這裏更是天然攀岩勝地，假日隨時能親眼看見這款極限運動。

⛴️交通⛴️



前往東龍島，可以選擇由西灣河碼頭或鯉魚門三家村碼頭出發，兩條航線均只在星期六、日及公眾假期提供服務，西灣河碼頭提供5班船，來回收費$55；三家村則提供8班船，來回收費$45。船次以三家村碼頭較多，大家可跟據出發地點和時間選擇碼頭。注意船的班次較疏，出發前要謹記班次時間。

（instagram@lordwilliamkan）

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