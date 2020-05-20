拍拖好去處｜元朗3條單車路線　尋鳳眼藍花海、大棠紅葉、南生圍

元朗及朗屏站附近，有數間租單車店，是週末單車遊的好去處。今次介紹3條由元朗出發的簡單路線，只要選對時節遊覽，還能看到曇花一現的隱世瑰麗花海，拍拖浪漫一日遊，打卡無難度！

【1】豐樂圍尋找隱世藍花海

元朗豐樂圍曾經是全香港最大的淡水魚塘，現時雖然已荒廢，但每逢5月開始，魚塘會開滿紫藍色的花海！這種漂浮水生植物鳳眼藍（又名：布袋蓮、水中風信子），據說只開花一天便會凋謝，所以賞花必須選對時節和時間！

路線：朗屏站＞元朗工業邨＞大井圍＞盛屋村＞豐樂圍＞南生圍對岸＞朗屏

需時：約一小時

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【2】南生圍白楊樹路朝聖之旅

南生圍是香港著名打卡點之一，其白楊樹路、小木橋、橫水渡等，更是不少港產片、電視劇的取景地點。如果想踩單車去遊覽，最佳方法是由元朗出發，踩完還可以回到港鐵站附近的咖啡小店歎玫瑰意粉作結。

路線：元朗站＞橫水渡＞南生圍白楊樹路＞婚紗橋＞土人村＞元朗咖啡店

需時：約一小時

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【3】大棠楓香林追逐浪漫紅葉

每年大約12月至1月，都是追楓好時節。由元朗踏單車到大棠楓香林，路程不長算輕鬆，相當適合拍拖，在紅葉之下浪漫一番。在非紅葉季節，也可以踏到有機生態園，親親小動物。

路線：元朗＞朗河路＞水蕉新村路＞大棠山道＞吉慶橋＞元朗

需時：約一至兩小時

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🚲同場加映：新界單車路線推介🚲

除了元朗，新界北還有其他踩單車的好路線。👇👇👇按圖看下白泥路線的打卡位靚相👇👇👇

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