Fujifilm/Kodak/Lomography　即棄菲林相機4部入門推介200元玩到

菲林攝影近年再次成為熱潮，具獨特懷舊風格的相片受到大家的青睞。其實要進入菲林攝影世界一點也不復雜！買一部即棄菲林相機，成本低，更可隨時街拍，是旅行的好夥伴！《香港01》旅遊記者為大家介紹4部大熱即棄菲林相機，操作簡單，拍出來的照片亦各有特色！

即棄菲林相機是很好的菲林攝影入門工具，如果你對菲林沒什麼認識，又想用最低成本拍出菲林的質感，記者都會建議你一試！

即棄菲林相機輕便易攜，即使放進褲袋也不成問題，是旅行和街拍的好夥伴。即棄菲林相機更是全部內附預先上好的菲林及配備閃光燈，無需親自上片，對相機零認知亦無難度。買相機連曬相，一次成本大概$125至$200不等，作為起步都不會很「肉赤」。想知道最適合入手的4部大熱相機哪款及各自的特色？點擊圖片睇睇 👇👇

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以上菲林相機一般在Log-on和快圖美等連鎖店都有售，另外還有不少菲林相機專門店如SHOWA Film & Camera（昭和相機店）、HK Camera和im-ageplayground Camera Shop等，就可一條龍買相機到冲曬相片。

雖然說是即棄的菲林相機，但只要你夠熟手又有膽量，絕對可以一試拆開機身換其他菲林。不過事前記得回捲好已拍完的菲林，不然就會令菲林悲慘地曝光廢掉。至於拍攝時有什麼新手入門注意事項，不妨看另一篇文章。

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放眼世界，始於足下。準備好菲林相機，一於去下離島郊遊兼練習。大家不妨參考下鴨洲和吉澳的多個打卡點及食玩買推介 👇👇

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