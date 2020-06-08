酒店優惠2020｜半島劈價每晚人均$556　父親節4間酒店食加住優惠

還有不到兩星期就到父親節，如果還未想好如何和慶祝，不妨考慮請爸爸在本地酒店度假兼歎美食。《香港01》旅遊頻道記者精選了4間最新父親節酒店食加住優惠，包括半島酒店、帝京酒店、Eaton HK和Ritz Carlton。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】半島酒店 —— 人均$556一晚

半島酒店再度推出震撼優惠，於2020年6月19日至22日期間兩人連續入住兩晚，豪華客房連服務費$2222，每晚只需$1111，即人均只需$556即可住到奢華酒店，超級抵！不過留意返，房價只包第一日的雙人早餐。

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半島酒店 地址：九龍梳士巴利道 電話：2920 2888

【2】Ritz Carlton —— 送$500 SPA消費額

酒店準備了「Dear Dad」 父親節住宿之旅，入住豪華客房一晚，即可獲得$500水療消費額，同時可以享用大堂酒廊早餐，包括兩位成人及兩位小童 (3-12歲)。另外還有烹飪工作坊，讓小朋友為爸爸煮出愛心早餐，於父親節當天（21日）入住，可選擇參與裹蒸糉製作班。

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Ritz Carlton 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【3】Eaton HK —— 包米芝蓮星級中菜晚餐

酒店推出超抵住宿加飲食優惠，其中的四人套票（兩位大人及兩位小童），$2200起包住宿一晚、免費普慶酒店雙人自助早餐，同時亦有逸東軒$1200餐飲消費額，享用高質米芝蓮一星中菜，招牌菜是厚切叉燒，想食記得要提前預訂！

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Eaton HK 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

【4】帝京酒店 —— 免費歎自助晚餐

酒店推出的住宿計劃，兩人入住豪華客房一晚只需$1344起（連服務費），5歲以下同行小童更可免費入住，同時所有住客可免費歎全時段自助晚餐。帝京酒店的自助餐餐廳「花月庭」一向評價不錯，平日自助晚餐正價每位都要$628，兩位連服務費共$1382，現在變相免費入住，優惠非常吸引！

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

💡同場加映：全港6月住宿餐飲16間推介💡

如果這3間酒店優惠睇唔啱，不妨睇睇以下的6月全港酒店Staycation優惠合集，包括不少頂級5星酒店文華東方、瑰麗酒店、美利酒店、W酒店、港麗酒店等。有部分可以住海景房，並免費或以優惠價歎米芝蓮星級美食，記住bookmark低！

【1】四季酒店 —— 6折住宿優惠

四季酒店推出限時住宿優惠，豪華山景房原價一晚$4180，6折後只需$2508（包服務費），非常難得！豪華山景房有484呎，房間內有Nespresso咖啡機，同時提供 L'Occitane 日用品，每日更有免費水果、飲用水及茶點。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

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