東京豐島園有望變哈利波特主題公園　30幅圖細看這百年歷史遊樂園

新形冠狀病毒（COVID-19）疫情影響下，日本的主題樂園和遊樂設施已暫停開放近3個月。近日有部分設施準備重開，其中擁有近百年歷史的東京豐島園（としまえん）宣佈重開之時，同時決定會在今年8月底閉園，原址有機會重建成哈利波特主題樂園。

東京豐島園（としまえん）於1926年開業，至今已有近百年歷史，園內有機動遊戲、泳池、溜冰場和溫泉等等種設施，是東京都居民非常喜愛的老牌遊樂園。而且，樂園距離市中心不遠，由池袋或新宿乘坐電車只需要約20分鐘車程，對繁忙的都市人來說是周末的約會勝地！

不過，隨著入園人數下降，負責營運的西武集團表示豐島園將會在8月31日正式閉園。早前有報導指集團現正與華納兄弟商討，在原址重建全新的哈利波特主題樂園，預計於2023年春季開幕。

😉😉👇雖然仍未能出發日本，不過都可以先用眼睛參觀豐島園！👇 😉😉

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哈利波特園區是否成事仍是未知之數，不過豐島園內的設施大部分都很有歷史價值，希望當地政府可以好好加以保存吧！

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