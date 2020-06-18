香港酒店優惠｜3間超抵Staycation送自助餐　人均$500住海景房

香港酒店Staycation優惠多到數唔晒！價錢由平到貴都有，如果預算不多，不妨考慮一下以下推介。《香港01》旅遊頻道記者精選了全港3間超抵酒店食住優惠，包括皇家太平洋、如心荃灣及城市花園，住海景房之餘仲包自助晚餐，超級抵！

【1】皇家太平洋酒店 —— 任點任食形式buffet

酒店推出的「 饗樂住宿之旅 」計劃，入住超豪華客房或豪華海景客房一晚即送柏景餐廳雙人自助晚餐。餐廳現時依然是利用餐紙任點方式，減少客人之間的接觸。優惠期至2020年6月30日。

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皇家太平洋酒店 地址：尖沙咀廣東道33號 電話：2736 2222

【2】如心海景酒店暨會議中心 —— 落地玻璃窗望海景

酒店的食住優惠套票，入住一晚即送雙人自助晚餐，任食蟹腳、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有多款刺身和肉扒。酒店房間空間不少，更有落地大玻璃窗望到海景。

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如心海景酒店暨會議中心 地址：荃灣楊屋道8號 電話：2280 2898

【3】城市花園酒店 —— 免費享用迷你酒吧

酒店推出的食住優惠，入住全新裝修的城市客房，更可免費單次享用迷你酒吧，另外包埋雙人自助晚餐，任食紐西蘭青口、海蝦、翡翠螺等凍海鮮，亦有魚、帶子等蒸海鮮、羊架。由即日起至6月22日前預訂及入住，每間客房每次入住可免費獲贈餐酒一支。

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城市花園酒店 地址：北角城市花園道9號 電話：2887 2888

💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？👇👇👇點擊圖片看酒店用品各種用途👇👇👇

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