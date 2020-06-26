香港酒店優惠｜3間寵物友善酒店人均$500起　Murray半價送狗禮物

全港酒店Staycation優惠多到睇唔切，想去度假但又捨不得拋下家中毛孩的話，就要bookmark定以下酒店！《香港01》旅遊頻道記者精選了3間寵物友善酒店食住優惠，主人可攜帶寵物入住，包括The Murray、Eaton HK及維港凱悅尚萃酒店，有2間更包狗狗床仔、零食等精美禮品包！

【1】The Murray —— 超抵半價食住優惠

奢華酒店The Murray美利酒店所有房型都歡迎毛孩入住，check in時可寫低需要的寵物用品，例如狗狗床、飲水碗，會由酒店提供。不過要留意，雖然寵物可以經過酒店大堂及走廊，但不能在公眾地方停留。

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【2】Eaton HK —— 包寵物禮品包

逸東酒店推出的「毛孩宿一宵」住宿優惠，包狗狗零食包，同時供應狗狗睡床、玩具、飲水碗、零食等，十分方便！主人亦可以帶毛孩到酒店酒吧的室外花園，不過要注意，寵物離開房間時要記得繫繩。

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Eaton HK 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

【3】維港凱悅尚萃酒店 —— 同毛孩一齊歎海景靚view

酒店推出的「毛孩放電假期住宿體驗」優惠，包狗狗床仔、零食、除臭去污抗菌噴霧、各種清潔用品等。毛孩亦可以到酒店3樓的草地放電，盡情享受！

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維港凱悅尚萃酒店 地址：北角邨里一號 電話：3762 1234

💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？👇👇👇點擊圖片看酒店用品各種用途👇👇👇

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