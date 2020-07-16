月租酒店7間推介最平每月$7500　朗廷雞尾酒任飲　如心艾朗送洗衣

疫情期間無得去旅行，可以在本地長租酒店，來一個遠離繁囂的小度假！《香港01》精選7間提供長期住宿的酒店，原來有不少酒店在長期住宿期間更有不同服務贈送！

旅客減少，酒店紛紛大劈價吸引本地客，其中一個方式就是「長租酒店」！不少酒店都推出各式各樣的長期住宿優惠套票，有酒店更提供雞尾酒任飲，而且部份酒店租金相宜，分分鐘平過自己租屋！

朗廷酒店月租住客可以任飲雞尾酒！（朗廷酒店提供）

【1】朗廷酒店 指定套票雞尾酒任飲仲包早餐

朗廷酒店位於尖沙咀，交通方便，是長住之選！酒店所推出的「連續住宿計劃」可有餐飲8折以及洗衣7折優惠，指定套票更可享每日歐陸早餐、下午茶、全日任飲美酒以及黃昏時間特調雞尾酒任飲，放自己一個長假期，飲飲酒度日，超級Chill！

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【朗廷酒店】 地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【2】諾富特世紀酒店 送SOGO優惠券

位於灣仔的諾富特世紀酒店，長期住宿套票分成7日、14日、21日及30日四款選擇，租住30晚的話，除了在四種選擇中價錢最抵，更可以獲贈1,000元洗衣服務消費額以及200元SOGO崇光百貨購物現金券！

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【諾富特世紀酒店】 地址：灣仔謝斐道238號 電話：2598 8888

【3】如心艾朗酒店 送半自助晚餐、洗衣服務

如心艾朗酒店走型格精品酒店路線，月租計劃需至少連續入住30晚，除了基本的酒店無線上網網絡任用、設施任用等，更會送一次半自助晚餐，不過基於疫情，酒店於這段時間會改送「預訂券」，讓客人在政府放寬禁令之後才享用半自助晚餐。

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【如心艾朗酒店】 地址：香港觀塘創業街38號 電話：3968 8666

【4】8度海逸酒店 免費洗32磅衣物

8度海逸酒店房間內有齊微波爐、雪櫃、電子保險箱及電熱水壺，是長住之選！月租計劃為30晚連續入住，更送32磅的免費洗衣服務。現時更有方法可以減1,000元租金以及得到更優惠價錢！

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【8度海逸酒店】 地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號 電話：2126 1992

【5】富薈馬頭圍酒店 送早餐、超市禮券

富薈馬頭圍酒店每月價錢最平可達每月7,500元，更包每日早餐、24小時免費咖啡及茶、每週兩次清潔服務，以及每週一次免費洗衣乾衣！有技巧地預訂酒店月租計劃，更可獲贈多達800元的超市禮券！

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【富薈馬頭圍酒店】 地址：香港馬頭圍下鄉道8號 電話：3963 6388

【6】悦來酒店 免費洗衣服務

悦來酒店位於荃灣，現時推出「悠悦30晚長期住宿優惠 」，房間內有微波爐、雪櫃可以使用，包每週兩次房間清潔，另外更有免費洗衣服務！

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【悦來酒店】 地址：香港荃灣荃華街3號 電話：2409 1111

【7】如心南灣海景酒店 免費任飲咖啡

位於黃竹坑的如心南灣海景酒店鄰近海洋公園，部份房型更可望到海洋公園景色！位於港島區，啱晒該區上班人士！月租價錢為每14日4,999元全包，住客更可在LIS Lounge享用無限Refill的咖啡或茶。

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