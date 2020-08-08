【日本愛知】海邊睇日出景點推介　每年秋冬仲有超靚影相位

除了東京以外，日本開始放寬本地旅遊政策，是不是明智之舉，就真的是見仁見智了。當然只看確診數字每日好像有升沒退的跡象，也會令人擔心。

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但如果緊急事態宣言仍然在全國生效，對日本經濟而言可能只會雪上加霜，如何取得一個平衡，就真的要靠日本政府來自己判斷。因為每走一步其實牽連甚廣，也不能只用簡單的公式1+1 =2 的計算方法就能找到一個確切的正確答案！

官方為了鼓勵日本本土旅行，由7月22 起推出一個「GO TO TRAVEL」項目，最大減幅可以達到半額程度，其實真的挺吸引！當然對振興日本旅遊業其實都有很大幫助。

如果要推薦一個地方，我會比較想推薦一個可以看到日出的好地方，意思是希望有一個新的開始，明天會更好！所以「日出の石門」會是一個挺好的選擇。

「日出の石門」。（作者提供）

從東面，可以看到太陽在海邊慢慢升起，同一時間，也可以看到月光從西面慢慢地消失，有一種除舊立新的感覺，把之前不好的事情也一併帶走。當然景色是相當震撼的，再加上澎湃的海浪聲，馬上覺得充滿著正能量，會是一個好的開始。

「日出の石門」。（作者提供）

當然，如果日本疫情轉趨穏定，這裡絶對會是值得一遊的好地方！如果大家想看到再特別一點的日出景色──日出在石門的中心位置升起，可能要等到每年的10月中旬至1月下旬的時期了。

交通：巴士到伊良湖(總站)下車約105分 , 再步行15分鐘

文章原文刊於01開講

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作者簡介：匠心の旅 Travel Plan Ahead

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