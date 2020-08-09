【馬灣】本地一日小旅行！懶人野餐初級行山路線仲有打卡位

想起馬灣，貓人對這無煙小島總有份情意結，因為多年來曾經留低不少貓毛及腳印，看著她由小漁村慢慢變為城中的後花園。近來這小島又注入了全新體驗，可以在海天一色的美景下細味Afternoon Tea Set，再登上全新鋪設又易行的登山徑，打打卡，兼讓心靈放個假！

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貓人在慵懶的日子瞓到自然醒才出發，來到馬灣這度假酒店的豐盛閣餐廳，剛好下午3點，約好與閨密一齊，享用全新推出的Afternoon Tea Set。

隔著餐廳裡廣闊的玻璃窗，讓我們舒舒服服地觀賞連綿不斷的藍天碧海，有咫尺之隔的馬灣東灣泳灘，亦可遠眺仿如一座座鋼索小山丘連貫而成的汀九橋，更可近距離觀賞壯麗無比的青馬大橋景致。風景錯落有致，加上小島上一棵棵棕櫚樹的點綴，猶如置身於另一國度，感受閒逸的度假風情！

連綿不斷的藍天碧海，有咫尺之隔的馬灣東灣泳灘，亦可遠眺仿如一座座鋼索小山丘連貫而成的汀九橋，更可近距離觀賞壯麗無比的青馬大橋景致。（作者提供）

等了大約15分鐘，侍應送來三層架Afternoon Tea Set連餐飲，總共有9款精緻美點，鹹點例如有：吞拿魚蓉伴三文魚籽多士、日式炸薯絲蝦配蛋黃醬、迷你忌廉雞肉酥、迷你煙三文魚慕絲撻、迷你春卷配泰式甜辣醬；而甜點則有迷你榛子醬夾心西多士、繽紛的鮮果撻及特色小砌餅等。再伴隨清新的蔬菜條，飲食配搭都頗健怡均衡。

三層架Afternoon Tea Set連餐飲，總共有9款精緻美點。（作者提供）

可能夏天較熱，作為海鮮控的貓人，比較鍾情鹹點多一些，例如「吞拿魚蓉伴三文魚籽多士」，咬下去一粒粒剔透精瑩的三文魚籽，爆出海洋鮮味，加上脆卜卜的一小片多士托底，軟實交融，口感層次頗豐富。

而「和風炸薯絲蝦配蛋黃醬」，在金黃色的脆皮裡，包著的鮮蝦頗幾彈牙，可以蘸點泰式甜酸醬來吃，寧舍醒胃。另外，「迷你煙三文魚慕絲撻」不要輕看它的的骰骰，原來都蘊含多片三文魚，甚為足料，加上一小片紫蘇葉，令人回味。

至於我朋友就較喜歡甜點多一些，例如「鮮果撻」，她就認為甜度適中，加上新鮮的水果配搭，清新而解膩。

大家各有喜好，一邊品嚐各款輕巧美點，一邊輕嚼白酒，互訴心事抒發一下，打打卡，不經不覺將近4點半。這裡有猶如世外桃源的美景，可以讓你真正遠離煩囂，加上親民的價錢，CP值頗高，份量適中，而食材及賣相則較常見。整體來說，都值得來體驗一下。

會場。（作者提供）

貓人為食指數（最高10分）：

美味：7

服務：8

環境：9

抵食：9

回頭：7

馬灣悠閒海景下午茶（Afternoon Tea Set）： 地點：挪亞方舟度假酒店 豐盛閣餐廳 供應期：直至2020年8月31日

詳細資料請入開講作者原文

歎過Afternoon Tea Set，離開酒店餐廳後，不如周圍逛逛當keep fit，趁著夏天日長夜短之便利，來個馬灣輕鬆小郊遊，好奇感滿滿的貓人今次向大嶺頭的全新登山路進發。

首先，從位於挪亞方舟正門附近的巴士站出發。

從位於挪亞方舟正門附近的巴士站出發。（作者提供）

向右轉入停車場側之行人路，再走上微斜的石屎山路。

起步約10分鐘之步程裡，沿途可觀賞汲水門大橋海景，並經過紅色的涼亭歇一歇。

再行約10分鐘，會看到避雨亭，在此可以在較高角度飽覽青馬大橋與汀九橋的雄偉景致，馬灣海峽裡的船隻穿梭。

飽覽青馬大橋與汀九橋的雄偉景致。（作者提供）

在此可以較高角度飽覽青馬大橋與汀九橋的雄偉景致，馬灣海峽裡的船隻穿梭。（作者提供）

甚至遠眺中環至薄扶林、香港仔一帶的都會美景。

遠眺中環至薄扶林、香港仔一帶的都會美景。（作者提供）

而全新鋪設的登山徑，附設一級級石磚梯、仿木製的扶手及沿途而建的凳子，易行好走，加上山勢不高，頗適合行山初班的人士，沿途也看見長者，或爸媽帶著小孩來登山。

全新鋪設的登山徑，附設一級級石磚梯、仿木製的扶手及沿途而建的凳子，易行好走。（作者提供）

山路四通八達，登上最高點及飽覽風景後，可選擇沿回頭路折返下山，也可按照個人體能及興趣，按前方山路，往青馬大橋方向進發。而貓人與友人則選擇向青馬大橋之方向下山，沿途聽到鳥語蟲鳴的大自然樂章，但要小心別踏到披上保護色衣裳的蝴蝶們。走完這新鋪設之山路，再往左前方行會經過小竹林，享受片刻的禪味涼意。

經過小竹林，享受片刻的禪味涼意。（作者提供）

走出竹林後，看到鐵絲網前有分叉小路，向左走，可回到巴士站；而愛不斷探索的貓人，則轉右往青馬大橋橋躉方向，走上約8分鐘即看到石灘及近觀橋躉，又是另一個打卡位。

向左拐個靚彎，則豁然開朗看到東灣海灘及小碼頭之平台，以另一角度欣賞這彎月型的沙灘。

除了暢泳人士，更有健兒正在划艇。若然遇上水漲，會經過幾級綑海邊遊，才登陸沙灘（這裡則要加點注意），正式完成今次馬灣大嶺頭的小郊遊路線，約為6點鐘，全程約1小時至1.5小時，太陽仍未下山哦！

提提你：大熱天時，請帶備足夠飲料，穿上適合衣著及鞋履。請因應體能而選擇適合郊遊路線。除了大嶺頭，馬灣尚有其他輕鬆郊遊地點，如大自然公園、馬灣舊漁村及紅樹林等，不妨先搜集資料才出發。

撰文：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

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