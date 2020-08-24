新冠肺炎疫情之下，旅遊業大受打擊，不少酒店如The Mira、朗廷酒店、如心酒店都轉戰本地居民市場，推出不同的Staycation套票優惠，讓本地居民來個兩日一夜小旅行！這次《香港01》旅遊頻道記者就精選5個有得玩有得食的酒店套票！

【1】The Mira —— 在酒店玩密室逃脫！

The Mira聯乘LOST HK，推出最新酒店套票，住宿一晚連早餐之外，更可以在酒店内大玩密室逃脫，很有新意！密室逃脫題材以亞馬遜森林為背景，真的可以有離開香港去旅行的感覺！不喜歡密室逃脫也不要緊，酒店同期亦有另一個抵玩套票，一晚住宿連早餐可以有私人迷你戲院、飛鏢、汽酒兩杯及小食，也是不錯的選擇！

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The Mira 地址：尖沙咀彌敦道118號 電話：2368 1111

【2】朗廷酒店 —— 包早餐又有BoardGame

走英倫風格的朗廷酒店一向都是打卡之選，現時更推出可供四位成人入住的住宿套票，包兩間相連的房間、四人早餐之外，更有免費小食飲品，最特別的是房內有多款桌上遊戲，就算現時泳池、健身室暫時未能開放都不會怕悶啦！

價錢方面人均竟然500元有找！即日起至12月30日都有優惠，大家是時候召集閨密們了！

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【朗廷酒店】 地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【3】如心海景酒店暨會議中心 —— 玩Board Games包早晚餐

酒店推出最新「夏日智FUN」食宿優惠套票，入住一晚即送雙人早餐及晚餐，不過因應政府規限晚市不得堂食，套票所包的晚餐為房內享用中式晚市套餐。除晚餐外，房間內更提供各類Board Game遊戲供客人消閒。酒店房間空間算大，更有落地大玻璃窗望到海景。

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如心海景酒店暨會議中心 地址：荃灣楊屋道8號 電話：2280 2898

【4】Hotel Icon —— 玩VR、PS4仲包一家四口午餐

酒店推出食住優惠，兩位成人及最多兩位小童入住Club 65套房一晚，即包The Market早餐、免費迷你吧，更包埋午餐！套房內更會設置特色兒童帳幕，充滿童趣。另外還可免費享用康樂設施如PS4、PlayStation VR、足球機等，啱晒一家大細一齊玩！

😍😍😍除了午餐，住客亦可在其他餐飲體驗選擇一項代替😍😍😍

Hotel Icon 地址：尖沙咀東部科學館道17號 電話：3400 1000

【5】帝京酒店 —— 包Switch、RingFit任玩兩小時

帝京酒店推出套票「夏日軟棉棉住宿計劃」，包住宿一晚及小食拼盤，更可於房内免費任睇收費電影頻道。當晚可以與朋友到酒店的E-Game Zone玩Switch、RingFit，不過就限時兩小時。

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【帝京酒店】 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

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