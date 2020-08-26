帝都酒店推出「男士之夜」酒店套票，引起網民熱烈討論！因應新冠肺炎疫情，不少人都無法外出去旅行，不少酒店都推出多人入住的套票，四人小組入住都無問題！《香港01》記者精選7個有得食有得玩的酒店套票，包括朗廷、帝京、JW萬豪等，適合一般朋友齊齊享受！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】帝都酒店 —— 網民熱話男士之夜

酒店推出的「男士之夜」住宿計劃成爲網上熱話，套票可以讓四位成人入住，酒店會安排套房，不過根據網頁上的圖片，套房只有一張大床！於入住期間，套票包房內享用片皮鴨套餐，以及會送一枝威士忌，讓大家可以派對一番！

不過網民對這個套票就有不少疑惑：女性是不是就不能預訂這個套票？四個男人如何可以睡在一張大床上？如果四條麻甩佬想打機，又有無LAN綫、相關設備可以借？《香港01》記者就幫大家問過酒店，不過酒店方面就指套票即將有細節改動，未有回應。

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【帝都酒店】 地址：沙田白鶴汀街8號 電話：2601 2111

【2】朗廷酒店 —— 包早餐又有BoardGame

走英倫風格的朗廷酒店一向都是打卡之選，現時更推出可供四位成人入住的住宿套票，包兩間相連的房間、四人早餐之外，更有免費小食飲品，最特別的是房內有多款桌上遊戲，就算現時泳池、健身室暫時未能開放都不會怕悶啦！

價錢方面人均竟然500元有找！即日起至12月30日都有優惠，大家是時候召集好朋友們！

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【朗廷酒店】 地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【3】JW萬豪酒店 —— 四人自助早餐、$1500回贈

JW萬豪酒店推出「夏日繽紛家庭樂」住宿計劃，雖然以「家庭」為名，但就算是朋友閨密都適用！套票供四位成人入住，酒店會安排兩間相連的房間，更會送四人自助早餐、房內餐酒一瓶，更可以有1500元酒店內餐飲回贈！而且小編覺得人均房價完全是破底價！想知價錢及如何得到高達1500元回贈，即刻點擊圖片看看！

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【JW萬豪酒店】 地址：香港島金鐘道88號 電話：2126 7068

【4】香港康得思酒店 —— 包汽酒、自助早餐、蛋糕

康得思酒店推出為閨密而設的「BFF閨蜜派對」，最多可以四人入住！房內會以文字氣球裝飾，大家可以自選文字，最多十個字母，小編覺得打卡度很高！套票除了包佈置，都包一瓶酒以及一磅士多啤梨蛋糕，而且第二天早上更可以在酒店餐廳享用自助早餐。即日起至9月30日都有優惠，大家是時候召集閨密們了！

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【香港康得思酒店】 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【5】帝京酒店 —— 人均$162.5有住有玩

帝京酒店的「夏日軟”棉棉”住宿計劃」，包四人入住客房一晚，客房內有兩張Queen Size雙人床，一定夠瞓！入住當晚可以與朋友到酒店E-Game Zone玩Switch，不過就限時兩小時。套票更包小食拼盤，不過是二人份量，如果想四人夠食，要加100元升級成四人份量。

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【帝京酒店】 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

【6】海景嘉福酒店 —— 包早餐、派對食物、Häagen-Dazs 雪糕

海景嘉福酒店的「友緣相聚住宿計劃」，人數較少，包三位成人入住客房一晚之外，更有早餐、氣球佈置，以及有漢堡包、雞翼薯條的「派對拼盤」，現時更送三人用的特色下午茶。另外更包迎賓小食Combo，裡面有Häagen-Dazs雪糕、汽水、薯片、杯麵，一整晚都不會餓，可以邊食宵夜邊傾計！

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【海景嘉福酒店】 地址：尖沙咀麼地道 70 號 電話：2721 5161

【7】帝景酒店 —— 包房內9件Häagen-Dazs雪糕

套票可以入住Häagen-Dazs主題房，全酒店只有兩間，一間走粉紅色路線，另一間則是粉橙色主題。套票包一晚住宿及房內九件Häagen-Dazs雪糕產品！

房內有兩張雙人床，價錢原本只包兩位成人，如果想與閨密一起來，可以每位額外加錢，不過上限每房只可供四位入住。雪櫃內的Häagen-Dazs雪糕共有六杯迷你杯及三個甜筒，吃不完的話，櫃內更有保溫袋讓大家帶走。

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【帝景酒店】 地址：香港荃灣汀九青山公路353號 電話：3716 2888

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