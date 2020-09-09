日本神準生日占卜　出生日期秒測你隱藏性格　16號人是義氣仔女？

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日本節目《王様のブランチ》找來最近在日本非常流行的「琉球風水」占卜師，公開各個出生日期分別代表的潛藏性格特徵，快來找找自己的生日，可能會發現自己未知的一面！

《王様のブランチ》節目截圖

在日本，有人認為每個人的出生日期都蘊含不同的象徵意義。日本節目《王様のブランチ》找來近期大熱的「琉球風水」占卜師，相信憑藉數字的力量可能反映和改變人的命運。在最近一期節目中，便公開了各個出生日期分別反映的潛藏性格特徵，就連日本人氣男團「King & Prince」成員都大呼：「說中了，超準！」

《王様のブランチ》節目截圖

👇👇即按下圖找出自己的生日日期和潛藏性格！👇👇

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同場加映：5種拿袋姿勢測隱藏性格

日本YouTube頻道「幸せ＊Style」早前曾經分享一個心理測驗，只要在5種拿袋姿勢中選取你最常用的一種，就能秒測你的隱藏真實性格！👇👇先從下圖選擇一個你平時常用的拿袋姿勢👇👇

按全文即知結果：日本熱傳心理測驗　5種拿袋姿勢測隱藏性格　斜孭袋認真又體貼？

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