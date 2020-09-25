【水鏡莊】司馬徽隱居地具重大歷史意義　連三國故事都因其而起？

編按：司馬徽隱居地「水鏡莊」以其雅號「水鏡先生」而得名，地點位於湖北省襄陽市南漳縣，莊內景色優美，並存放了多件漢時珍貴文物，且看下文作者分享水鏡莊之美。

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文章原文刊於01開講

水鏡莊，與徐庶故里同樣位於湖北省襄陽市南漳縣，是東漢末年名士司馬徽隱居地，因司馬徽雅號「水鏡先生」而得名「水鏡莊」。景色優美，背倚玉溪山，山中有一個巨洞，可以同時容納百人，傳說洞中有白馬奔出，故名白馬洞。相傳白馬洞是水鏡先生彈琴、弈棋、飲酒、會客的地方。

水鏡莊是以司馬徽雅號「水鏡先生」而得名。（作者提供）

司馬徽，河南穎川人，是古文經學家，為避北方戰亂而南遷至此。《三國演義》經典小說中第三十五回《玄德南漳逢隱倫》，講的就是發生在南漳水鏡莊的故事。206年，劉備在襄陽遇險，馬躍檀溪逃到南漳，在水鏡莊與司馬徽相遇，司馬徽薦諸葛亮、龐統與劉備，告曰：「伏龍、鳳雛，二人得一可安天下」。於是產生了《三顧茅廬》、《隆中對》等故事。三國鼎立，更使司馬徽名昭千古。司馬徽向劉備舉薦諸葛亮，由此引出了《三顧茅廬》、《隆中對》等故事，成就了三國鼎立的格局。水鏡莊因此而成為三國故事的源頭。為懷念司馬徽，後人建起了「水鏡莊」紀念勝地。

水鏡莊景區內多為亭閣式建築，飛檐淩空，氣宇軒昂，金窗修戶，朱梁畫棟，園區內植樹頗多，散起步來格外涼爽。現主要景觀有：草廬、水鏡遺址、司馬徽故事碑廊、水鏡祠、幽居齋、善福洞、文筆峰、將軍亭、禹王洞、老虎洞、藏龍洞、神迷谷、桃花流水、玉屏飛瀑等、地質博物館等。

相傳司馬徽的本職是老師，所以草廬內也有一間書房是平時他授課的處所，環境相當清悠，非假日時節也幾乎沒有遊客。景區內現存漢時珍貴文物十餘件、詩文近100篇、碑刻50塊、名人字畫100幅、對聯50幅，最早詩文距今近1000年。景區新修建的八條循環步游路遍佈後山，由昔日的單線往返游擴展到多重循環遊，使景區更顯 「 曲徑通幽 」 之妙趣。

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