【日本新潟深度遊】角田山有咩玩？兩條路線睇日落與海景

編按：去東京去到悶？想睇自然風景？下文作者就分享了兩條路線，帶我地一覽山頂美景！

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文章原文刊於01開講

角田山果然是一個改得挺貼切的名字，從高空遠望的角田山真的是三尖八角，好像由不同的形狀的山谷不規則地堆疊而成的。一個擁有481.7米高，感覺外形挺有趣的山峰！

從高空遠望的角田山真的是三尖八角，好像由不同的形狀的山谷不規則地堆疊而成的。（作者提供）

大家可能會問來到角田山附近有什麼活動可以參加呢？如果你是一個山系形的旅客，不妨可以挑戰一下登山之樂！可以從角田浜出發，沿着海岸線可以看見大海之美，登山時間為120分鐘，下山所需時間為90分鐘，全程2.8公里 ，以登上角田山來說是最難的一條登山徑，但論風景來說，這條行山徑應該是能看到最美的風景，所以真的可以說成一分艱難，一分收穫！如果能配合一下日落時間，「日燒之美」真的令你覺得不捨離去，辛苦一點走完也是值得的。

如果你是一個山系形的旅客，不妨可以挑戰一下登山之樂！（作者提供）

當然如果沒有登山的打算，可以考慮下在角田岬燈塔附近走走，遠望大海，望着藍天白雲，讓海風拍打臉頰，人也馬上精神起來，再加上水平線的汪洋大海，也會是另一種味道。

如果還想懶洋洋多一點，用佛系的心去欣賞這片大海的話，不妨到燦燦CAFÉ，買杯熱騰騰的咖啡，坐在面向大海的單人排櫈上，呆呆的坐上大半天，享受一下大海的魔力，當看着大海的巨浪沖上了沙灘或岸邊時，覺得這句說話也挺對的，水能載舟，亦能覆舟！而喜歡享受大海的朋友，記得要帶備泳裝，沿着彎彎的海岸線出海玩個痛快！正當炎炎夏日時，這個地方是十分受當地朋友歡迎的一個海水泳灘！三五知己坐着海灘上享受日落之美其實也是挺有趣的一種新體驗！

還有推薦兩條比較容易的登山小徑給大家，適合一些平時少運動，但又想到角田山頂看美景的朋友們！

三五知己坐着海灘上享受日落之美其實也是挺有趣的一種新體驗！（作者提供）

一、「浦浜」出發 2.5公里上山（90分鐘），下山（50分鐘） 難易度：易 洗手間：有 （浦浜巴士站下車）

二、「福井 ほたるの里」出發 3.2公里上山（90分鐘），下山（50分鐘） 難易度：易 洗手間：有 （じょんのび館巴士站下車）

地點：角田浜 時期：按自己喜歡 交通：新潟駅➞巻駅（約45～50分鐘），再轉觀光周遊巴士（200円一程/500円一日券） 觀光周遊巴士班次：（星期六/日） 巻駅出發: 09:25/10:35/13:17/14:25 角田浜到着：10:08/11:30/14:08/15:30 浦浜到着 : 10:13/11:35/14:13/15:35 （登山徑另一選擇） じょんのび館到着 : 10:18/11:40/14:18/15:40 （登山徑另一選擇）

如果能配合一下日落時間，日燒之美真的令你覺得不捨離去，辛苦一點走完也是值得的。 （作者提供）

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作者簡介：Travel Plan Ahead 匠心の旅

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