【澳洲旅遊】烏盧魯遊記：被上千蒼蠅圍堵　還要助跑才能上車？

編按﹕烏盧魯巨岩（Ulruru）是位於澳洲中部的一個熱門自然景點，除了在日本電影《在世界中心呼喚愛》作為重要地標而為人所知外，對當地原住民亦意義重大，是富宗教及文化意義的聖地，而烏盧魯－卡達族塔國家公園更被列為世界文化和自然雙遺產，而下文作者就為大家分享去烏盧魯的實際經歷。

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文章原文刊於01開講

今年三月初時澳洲疫情還沒爆發，雖然邊境已封當時疫情嚴重的中國旅客，但因為要搭內陸飛機的關係，還是懷着戰戰兢兢的心情出發，而機上果然只有我們兩個人戴口罩。

直接飛往Uluru的話就能在機上觀看Ayers Rock。（作者提供）

其實一到澳洲時，認識到同時Working Holiday的朋友都在討論着賺到一筆旅費後要到哪裏玩，紐西蘭、塔斯曼尼亞州、大堡礁、烏盧魯等等都是熱門之選。Working Holiday兩年結束後前三者都去旅遊過，唯獨剩下Ulruru這個澳洲中心的地方。為什麼呢？剛好朋友要去時我被工作困住，而去Alice Spring和Uluru的機票比去紐西蘭還要貴，還要加上住宿、團費或租車，真的令人卻步。

但剛巧去年十月時突然聊起還沒去Uluru的時候，看到Jetstar（編按﹕捷星航空）竟然有AUD99單程優惠！！當時立即買了去程機票，而回程亦買了AUD300 Qantas（編按﹕澳洲航空）。終於可以去這個澳洲有名的景點了，頓時感到非常滿足。雖然住宿也不便宜，因為Uluru裏面就只有一個Resort，但不管了，連觀星團等一併訂好就期待着出發了。

Uluru最佳旅遊季節是冬天大概四月開始。（作者提供）

其實Uluru最佳旅遊季節是冬天大概四月開始，可是我想三月應該也不太熱吧，就沒想那麼多。可是去到時才發現原來不是氣溫的問題，而是蒼蠅太多的問題！想像一下你只是想到Uluru山腳繞半個圈，但一出發就有成百上千的蒼蠅停在你身上，連你想拍張照也給蒼蠅一直入鏡，當下才知道為什麼要冬天才去了。不過都來到了，還是要盡情享受。

我們是租車的，每次打開車門都需要勇氣，而最搞笑的是，當你想回到車裏時，成千上萬的蒼蠅也會跟着進去。我看到別的旅客為了擺脫蒼蠅，上車是要助跑而飛奔進去，當下我也想模仿試試看，哈哈，這真的也不失為一個難忘的經歷。當時其實真的有點懊惱為何不晚一兩個月才出發，可是幾個月後的我才真正慶幸當時去了，誰想到現時澳洲封國，而墨爾本也處於封城階段。所以真的應該活在當下，把握所有歡樂的時光。

內陸的澳洲亦是另一種圖畫。（作者提供）

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