【澳洲工作假期】餐飲工作甘苦談　無最低工資兼被主管嘲諷嫌棄？

編按：不少人嚮往去澳洲工作假期，但真實情況到底又如何？且看下文作者分享。

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文章原文刊於01開講

上一次講到體驗完一個星期農場生活後，又回到了布里斯本市區找工作。深知自己要先賺點錢才能繼續旅程，所以就開始到各大商場食店掃街發CV。很幸運當時有一間亞洲外賣店開新舖，要請很多人工作，所以經理就叫了幾個人一起做面試，還以為有面試那麼認真，應該也會有法定薪水，結果還是$10澳幣，就開始了我第一份正式$10澳幣時薪的工作了。

工作的商場。（作者提供）

嬌生慣養，沒有任何餐飲經驗的我（去澳洲前的一年是做某銀行的電話理財），已經有心理準備由低學起，但是還是給馬來西亞華裔主管冷嘲熱諷，嫌棄我手腳不夠快、不夠醒目，心靈受創。

不過當時香港人老闆喜歡我推薦客人試食時的積極和笑容，所以常常稱讚我和推我出去給客人試食。而跟客人近距離接觸亦讓我第一次和澳洲人有直接的交流。他們說Thank you時會說「TA」，因為他們說話愛用簡短的字，如Mcdonald's 叫「Macca」、Afternoon叫「Afvo」。而他們喜歡好吃美味時會說Beautiful而不是Delicious。

忙碌的生活過得特別快，當我開始適應熟習之後，手腳也開始俐落起來，主管也開始滿意起來，後來更成為了朋友。而廚房的大哥大姐都對我不錯，賣剩的雞翼都會偷偷給我拿回家，所以我下班回去宿舍就和那邊的朋友們吃喝玩樂起來。

下班後的吃吃喝喝宵夜。（作者提供）

這份工我也只做了三、四個月的時間，我就決定了要去別的城市闖闖了。工作假期很重要是要知道自己想要甚麼，身邊的人都是來來去去為著自己的目標進發。我當然來澳洲就是想到不同城市工作和生活，所以就離開了這份工作去阿德萊德找尋更好的工作。

那段在EcoInn那間宿舍的生活也是一輩子難忘的回憶，因為我自己一個人來到澳洲，所以朋友真的很重要。那裡認識了很多不同的人，一起吵吵鬧鬧，到處玩也分享找工作和找到工作後的樂與怒。他們很多現在都有在聯絡，並成為了一輩子的朋友。只要踏出一步去看看這個世界，就會有很多意想不到的收獲。

西班牙菜連鎖餐廳還有足球機玩。（作者提供）

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