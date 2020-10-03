【澳洲工作假期】侍應工作甘苦談　能與客人聊天又能賺取小費！

編按：不少人嚮往去澳洲工作假期，但真實情況到底又如何？且看下文作者分享。

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文章原文刊於01開講

工作假期一簽結束後，我去了紐西蘭玩，回港然後再出發回到澳洲。一簽的起點是布里斯本然後阿德萊德，而二簽的起點我選擇了墨爾本，大家都說一定要去墨爾本看看，所以我就直接來到這裡，就一直待到現在了。還記得當初一來到就喜歡上這個城市。到處都是咖啡廳，皆因墨爾本最有名的就是咖啡，最適合我這個愛吃早午餐的人。而到處也是不同國家的餐廳，韓國人開的韓國餐廳十分地道，又能吃到泰國當地的菜式、墨西哥餐廳等，更不用說意大利餐、西餐，一到步就是吃吃喝喝。

弗林德斯車站。（作者提供）

這次在大城市找工作是不難，去了幾家店試工，可是我已經不想再做$10澳幣的工作了。因為之前在布里斯本有做過外賣店，都算是有點經驗，所以決定慢慢找，後來找到了一份薪水較高的餐廳侍應生工作。做侍應生的好處是有小費賺，澳洲人很捨得花錢，大都是月光族，無論是去吃飯消費或買東西，也十分願意花錢。所以果他們覺得你服務好，或是有有零錢時他們都會主動給小費，所以在週末上班的一般都能拿到$20澳幣的小費。

第一次拿小費和leftover壽司。（作者提供）

這份工我做了很久超過半年，因為十分穩定又可以請假，而墨爾本可以去玩的地方很多，所以做了很久。而我覺得做侍應生亦是一個很好和當地人交流的機會，是最直接和澳洲人對話的地方。尤其是澳洲人很愛聊天，他們點餐時都會分享他對餐點的熱愛，告訴你他最喜歡甚麼，或是他今天過的怎麼樣之類的。我也學到了他們用餐的習慣去了解他們的飲食文化。例如他們吃飯喜歡先吃前菜，再吃主菜，然後是甜品。前菜和主菜不能一起上，要先觀察到他們吃完前菜收好碗盤才可上主菜。如果主菜比前菜先上，他們是會非常生氣的。在餐廳裏能遇見形形色色的人，不論是客人或同事，每個人背後都有不同的故事。

墨爾本除了市中心很多英式的建築、不同商舖和餐廳外，週邊也有許多風景名勝，有海邊、酒莊、雪山，也有山脈湖泊，小鎮亦有火車也可到達，放假時都會到處亂走。我亦去了看馬戲團、看歌劇悲慘世界和參加嘉年華。

塔斯曼尼亞和墨爾本亦十分接近，所以有一次剛好室友想去遊玩，我又剛好可以請到四天假，我們又立即買機票出發去了。飛悉尼也只需一小時，所以跨年的時候我又搭廉航自己一個飛去找到了悉尼，去找之前認識的朋友一起看煙花。

二簽的這一年我選擇了留在墨爾本做同一份工作，選擇在放假時才到處去不同城市玩。工作假期的玩法有很多，我相信每個人都有他們不同的經歷，但一日未踏出第一步都不會知道自己能走多遠。

內容提供：貓笨小雲

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