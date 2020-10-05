【廣州光孝寺】寺廟原是南越王府邸　變成學堂全因虞翻得罪孫權？

編按：群雄爭霸的三國時代，當中不少軼事耐人尋味，但想要去實地考察卻感覺遙遠？下文為你介紹位於廣州的光孝寺，讓你認識三國文臣虞翻。

中國南方少有有關三國時代的景點，本篇特意介紹。三國時代人物虞翻被流放時曾居於現在的廣州的光孝寺。虞翻（164年至233年），是三國時期東吳的經學家和政治家；既能著書立說，又通醫理和占卜。

光孝寺，全稱報恩光孝禪寺，是嶺南歷史最為悠久，影響最為深廣，最古老的佛教寺廟，已有1700多年歷史。有話「未有羊城，先有光孝」。光孝寺原先為西漢南越王趙佗之孫，趙建德的府邸，後改成廟宇。三國時代，吳國虞翻謫居於此，世稱虞苑。虞翻在園裏講學並種了許多頻婆樹和苛子樹，亦叫「苛林」。虞翻死後，家人舍宅作寺。寺名曾幾次更改，明憲宗時賜名「光孝寺」。

光孝寺。（作者提供）

虞翻任職於孫權旗下，但有其性格，史載他對孫權「數犯顏直諫」，曾辱罵降將麋芳及俘虜于禁；又有次於宴會上，孫權向各臣進酒時，虞翻假裝醉倒伏在地上而激怒孫權；另外又與同朝官員不睦，留下打小報告的惡名；虞翻曾被流放至涇縣及交州。交州是古地名，其範圍在其近八百年的歷史中常有變化，通常包括現在的越南北、中部和中國廣西壯族自治區的一部分。有時還包括現在的中國廣東省、海南省，那時越南也是東吳的地盤。

不要以為虞翻只是一介文官，他曾識破蜀軍埋伏幫助呂蒙攻取荊州，也提呂蒙當心荊州關羽的舊部，間接葬送了關羽最後一次逃生機會。據《三國志》記載當初虞翻為孫權遁卦斷關羽命數，準確度之驚人，可知先人智慧之高超。虞翻被流放到交州後，在那裏講學，學生時常也有數百人，虞氏於《周易》造詣最深。

痙發塔。（作者提供）

痙發塔是唐住持僧法才為紀念慧能大師在光孝寺出家剃度因緣而募款興建，塔內痙藏六祖頭髮，以石為基礎，磚灰砂結構，八角形，九層，高7.8米。每層有佛龕，嵌有泥塑佛像。

痙發塔。（作者提供）

大殿後現存一株千年訶子樹，為三國虞翻種植，真可謂千古遺珍。

鐘樓、鼓樓，宋朝時由住持僧空山所建，明朝（1611年）重修，後被毀為平地。1990年考古發現了兩樓遺基，並在原址重建了現在這兩座仿日本唐招提寺風格的鐘鼓樓。

建築群中以大雄寶殿最為雄偉，東旨時代創建，唐代重修，保持了唐宋的建築藝術，殿內採用中間粗、上下略細的梭形柱，大殿下檐斗拱都是一跳兩昂的重拱六鋪作，這種風格是中國著名古建築中所僅見的。

建築群中以大雄寶殿最為雄偉。（作者提供）

前往光孝寺方法： 地鐵一號線「西門口」C出口，向右走，見到一些老街道及食店，直走到尾就到達光孝寺。

地鐵一號線「西門口」C出口。（作者提供）

廣州千年古蹟尋，「南越王宫博物馆」為另一處值得參觀的地方，是西漢南越國國宮署遺址主題博物館，包括御花園遺址、南越國宮殿遺址、南漢國宮殿遺址以及各朝官署遺址。御花園遺址於1995年被發現，在遺址中發掘出方池、彎月池、曲渠、平橋及步石等宮殿園林的遺蹟；宮殿遺址於2000年被發現。這是一所比較年輕的博物馆、2010年才開放參觀，現在還是免費開放，有興趣的可於地鐵站「公園前」下車，經過人民公園，五月花商場向前走五至十分鐘便到。

不要將「南越王宫博物馆」與「西漢南越王（墓）博物館」弄錯，它們可不是位於相同的地點。

每當朝代興廢，城市彷彿都要經歷一次推倒重建，歷代的新建築就不斷在舊時的廢墟上重建起來，南越國故跡也被愈壓愈深，難覓踪影。2003年8月起，考古隊繼續對清代以下的文化層進行發掘，發現了唐、宋、元、明時期的類斯官署的建築，以及五代南漢國的大型宮殿遺蹟。

遺蹟中可以看到從南越國、元代到清代，跨度達2000年的各時代水井。

從南越國、元代到清代，跨度達2000年的各時代水井。（作者提供）

南漢政權（五代十國時期）宮苑水池疊在南越國遺址之上。

南漢政權宮苑水池疊在南越國遺址之上。（作者提供）

1997年，在信德文化廣場工地發現一條150米的自西向東的曲流石渠，這條石渠被推斷為南越國宮署內的御花園，被認為是中國最早的人造園林水景。

曲流石渠的模擬園林原貌現「回復」於樓上的空間。

前往廣州的交通途徑： 香港高鐵線2018年已經開通了，由香港西九龍站到廣州南站最快只需48分鐘，與高鐵站連繫的地鐵站有柯士甸及九龍站，可選擇柯士甸下車，只需兩分鐘就可走到達西九龍站。這是從香港到廣州的新方法。

內容提供：跟住三國去旅行

精選開講文章：

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）