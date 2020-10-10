【三國遊記】到訪亳州探索曹操故鄉　三大景點帶你認識三國史！

曹操，字孟德，沛國譙（今安徽亳州）人，一般視亳州就是曹操故里，今星期起介紹與亳州有關三國的景點。

亳州市是安徽省省轄市，亳州城市不大，卻是中古古老文明發祥地之一，有三千六百多年建城史。亳州是全國重要的藥材、商品糧、棉、煙、繭生產基地。歷史上名人也很多，其中最為人熟知的就是曹操了，另外還有華佗，張良，嵇康等。

曹操公園魏武祠

亳州市曹操公園是亳州市最大的公園，為亳州著名旅遊景點之一。公園在市區中心的一座曹操宗族墓「曹四孤堆」上興建，園內建有曹操紀念館及魏武祠，公園前身其實是一片荒涼而又神秘的孤堆墳地。上世紀70年代初，孤堆附近的曹操父親曹嵩墓、曹操爺爺曹騰墓等一系列曹操家族墓群被人發現，使這幾個孤堆的身份漸漸受關注起來，但是這幾個孤堆的墓主到底跟曹操是什麼關係，問號一直延續到現在。

曹氏家族墓群

墓群主要包括有曹騰、曹褒、曹嵩、曹燦、曹胤等人的墓群。近年考古發掘證實，亳州城南除有記載的曹騰等人的墓以外，還有曹鼎、曹鸞、曹勳、曹水、曹憲以及許多不知名的墓。可見曹氏家族，自曹騰發跡後，形成一個龐大的官僚群，其宗族墓地廣大。曹操宗族墓葬，建築規模之宏大；雕飾彩繪之精美；歷史文物之繁博，令人驚嘆。各墓殉葬品儘管大都被盜走，從僅剩下的銀縷玉衣、銅縷玉衣，精緻的象牙雕刻、玉石雕刻，精美的琥珀珍寶、鎏金車飾、青瓷陶器等，就能反映出東漢以來上層社會盛行奢侈靡費的崇厚葬之風。

曹操地下運兵道

曹操運兵道又稱曹操藏兵道，位於安徽省亳州市老城內主要街道下，是中國現存最古老、保存最完整的地下大型軍事設施。曹操運兵道包括譙望樓和古地道兩個部分。整個地道經緯交織，縱橫交錯，已發現八千餘米，它遠遠超過地面上保留的一座完整古老城池的價值，因此被譽為「地下長城」。據史書載：曹操多次運用地道戰術取得戰爭勝利，曹操在討伐董卓失敗時，曾率軍返回家鄉，以圖再起，但因為兵少將寡，曹操為了不暴露弱點，他在家鄉修築了地下軍事防禦戰道，也就是亳州古地下道，把數量不多的士兵從地道內暗暗送出城外，再從城外開進城內，反覆多次，迷惑敵人，出奇制勝。

古運兵道出口處的一塊石碑上刻有「袞雪」二字，袞雪是至今發現中，曹操留下的唯一書跡。 219年，曹操駐兵漢中褒谷口運籌國事，見褒河流水洶湧而下，撞石飛花，揮筆題寫「袞雪」二字，隨從提醒「袞字缺水三點」 ，曹操撫掌大笑：「一河流水，豈缺水乎！」遂成千古美談。

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