政府一向宣傳「自己垃圾自己帶走」，但中秋國慶4日連假過後，露營勝地塔門頓變垃圾崗，露營人士遺留約20公斤垃圾，被網民狠批「無公德心」。

秋高氣爽的天氣令不少人踏出露營第一步，但產生的垃圾應該如何處理？原來塔門並非適合新手露營的地方？《香港01》旅遊記者訪問香港山藝協會創辦人及總教練梁梓浩，為露營新手整理初次露營12問12答。

塔門在中秋連假過後淪為垃圾崗，網民「Fong Ping」在Facebook圖文並茂控訴遊人的行為，指塔門大草地就發現觀景亭內外以至草地都滿怖垃圾，狠批遊人無公德心：「點解啲人咁無公德心留低如此多的露營野餐垃圾，點解做唔到自己垃圾、自己帶走嘅郊遊最基本守則。」

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天氣轉涼，最近到郊外露營的人大增，當中亦有不少露營初哥，但稍不注意隨時破壞大自然兼釀成意外，令塔門的大草原變垃圾崗就是例子之一。幾乎每星期都會露營的香港山藝協會創辦人及總教練梁梓浩為新手們解答露營必知12件事，又提供處理垃圾貼士，絕對是入門必睇 👇👇

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特別鳴謝：香港山藝協會

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