【日本旅行】遊覽「小京都」津和野町　探索景點背後的傳統文化

編按：津和野町歷史悠久，無論是建築物還是食物都蘊含傳統的日本文化和習俗，到底每件事物背後有什麼故事？且看下文作者分享。

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文章原文刊於01開講

津和野町擁有山陰「小京都」之稱，位於島根縣的南西部。

津和野町役場津和野庁舎。（作者提供）

我們這天先拜訪了「津和野町役場津和野庁舎」這棟於大正八年（1919）以鹿足郡役所建造的。在昭和30年改成津和野役場使用。不能破壞整個外觀建築物，整修過程中非常的辛苦，連牆上的玻璃窗都是用手一片片貼上去的。這裏是當時重臣家老「大岡氏」的表門。在一旁則是多胡家表門跡。津和野町在龜井藩主時代有著名的三位重臣，稱為家老，多胡氏、大岡氏、松井氏。

前面這一區域為「殿町通り」是以前重臣武家居住的區域，與一般民眾是隔着一座大門。走至「日本遺產中心」可以一見「津和野百景圖」，是最後的藩主亀井茲監為了統整業績而收錄至「以曽志乃屋文庫」，作者是栗本理治，在津和野藩政時代擔任「御数寄屋番」時所畫的。至今百景圖的風景依舊留在津和野町。尤其當地著名的「鷺舞」是從京都流傳至此，每年祭り的時候都會跳「鷺舞」。

鷺舞。（作者提供）

津和野町為了保存最完整歷史時代呈現，有不成文的規定，城鎮顏色為了呈現一樣，連便利商店都要用咖啡色招牌，不能用藍色、綠色等，建築物不能蓋三層以上。另外這裏的屋頂都是朱紅色，是因為最後要固定煉瓦顏色所使用的藥劑是紅色的，所以才呈現如此紅色的屋頂。

中途我們參觀了「初陣」製酒工廠，這是當地擁有一百年以上歷史的日本酒品牌之一。初陣社長也常與台灣往來，台灣也有販賣初陣的日本酒，他說到製造日本酒時，不能讓成分沾有一滴納豆菌，所以製造期間完全不吃納豆。

當地共有三個日本酒品牌，且依照不同需求而購買不同品牌的日本酒。如選舉當選時會採買「初陣」日本酒；生小孩時則採買「華泉」日本酒；舉辦結婚式時採買「高砂」日本酒。這是當地人的習慣，流傳着祖先們很特別的習俗。

此外這裏的著名日式點心就是「源氏卷」，據說是根據源氏物語所流傳下來的歷史和菓子，裏面包著香氣十足紅豆餡，搭配當地的茶一起，是個很好的下午茶。

內容提供：鐵道母子旅遊日誌

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