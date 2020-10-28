【南美旅行】達爾文島不止得潛水！觀賞獨有動物、探索活躍火山

編按：達爾文進化島不止是熱門的潛水景點，更是「海陸空」動物的居住地，無論想與動物接觸，抑或想認識不同地貌，此處均值得你慢慢遊覽，且看下文作者分享。

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達爾文進化島的真正名稱是加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands），位於南美洲的小國厄瓜多爾（Ecuador）。相傳達爾文年青時曾隨考察隊伍前往這些島嶼，觀察了島上獨特及不同品種的生物，啟發了其進化論，因而美名為達爾文進化島。

斧頭鯊。（作者提供）

不過，進化論不是令我對加拉帕戈斯群島提起興趣的原因。知悉加拉帕戈斯群島，是因為她是世界遺產天字第一號，能夠被點名成為首個世界遺產，其價值是不容置疑。再者，島上有很多陸地生物唯加拉帕戈斯群島獨有，且可以非常近距離觀賞牠們。其三，加拉帕戈斯群島是世界頂級潛點之一，也是三大洋流匯聚之地，可看到很多稀有及巨大的海洋生物，實在令我萬分期待。

加拉帕戈斯象龜。（作者提供）

前往加拉帕戈斯群島最直接的方法是飛機，可從厄瓜多爾的首都基多（Quito），或第一大城市瓜亞基爾（Guayaquil）前往，約三至四小時便可到達。大部分的海外遊客會選擇遊輪方式，以4至12天不等的時間遊覽不同島嶼，好處是省卻策劃加拉帕戈斯群島行程的時間，且食玩睡全包，遊輪所提供的服務及食物水準甚高，有些遊輪員工數目與遊客人數比例是1:1，真的是帝王式享受，絕對吸引到高端客源。

這樣的高質服務價錢不菲，動輒上千美元，且需要及早預訂，因為這些遊輪大部分都是島上家庭以私人形式所經營的，設施齊全及信譽良好的遊輪團出發前三個月就已爆滿，一票難求。但遊輪團的限制是行程是固定的，即表示如果你很喜歡其中一個小島，想多逗留是不可能的，而且大部分時間都只能待在船上，如果本身容易暈浪的朋友，其實難以享受這類的遊輪之旅。

當時仍在窮遊的我，沒有本錢考慮遊輪，固以自由行的方式遊覽加拉帕戈斯群島，這裏有十八個島嶼，而有公共快艇可達的島嶼共有三個，分別為聖克魯斯島（Santa Cruz Island），聖克里斯托巴爾島（San Cristóbal Island）及伊莎貝拉島（Isabela Island），十天的行程我就輪流前往這三個不同的島嶼，慢慢遊覽。

欣賞特有地形的一日團。（作者提供）

這三個島嶼各在特色，在聖克魯斯島，我主要安排看陸上的奇珍異獸，早年曾聽見的象龜寂寞佐治，就可以在這裡看到，這裡也是象龜的繁殖場，我就在這裡駐足「欣賞」了象龜交配達半小時，持久力特強。另一種世上獨有，在此島隨處可見的動物，就是水陸兩棲的蜥蜴，真的非常容易看到牠們躺在沙灘或岩石上懶洋洋地曬太陽。而且，這個島上有很多博物館，非常適合喜歡生物地理科學的朋友，而喜歡藍天白雲太陽沙灘的朋友，這裏水清沙幼，冷不防會有隻海龜與你同游，真的能徹實體會到人與動物並存之地。

聖克里斯托巴爾島主要是海獅海豹的繁殖地，一踏入此島，真的發現每個海灘都佈滿了海獅海豹，數目相信比遊客還多，而這裏的潛點也相對熱門，我就是在這裏看到最想看的斧頭鯊。不同品種的鯊魚，綠海龜，魔鬼魚及與海獅一同潛遊，這全都是我畢生難忘的經歷。

而伊莎貝拉島，主要是地質考察活動為主，加拉帕戈斯群島其實是火山群島，而這個島則是世界最活躍的火山群之一，亦是世界第二大的火山口。最近的火山爆發發生於2018年的內格拉火山（Sierra Negra），而這個火山也是熱門的旅遊路線。

最後，加拉帕戈斯群島也是觀鳥者的必遊的地方，除了無數的海鳥外，還有數十種只會在這裏繁殖的鳥類，當中最為遊客熟悉及喜愛的是藍腳鰹鳥（Blue-footed booby），名符其實是海陸空生物天堂。

藍腳鰹鳥。（作者提供）

內容提供：南美小趣

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作者網站：www.shipinsouthamerica.com

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