【日本旅行】岡山隱世賞紅葉秘點　奥津渓之深山紅葉

編按：想去日本看紅葉卻到處都是人？下文作者就分享了一處隱世的賞紅葉景點，到底是那裏？一起看看吧！

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文章原文刊於01開講

現在總有四周的空氣也不太潔淨的感覺，當上街走走時，發現有途人沒戴口罩又突然在你附近打個噴嚏，便馬上離他三丈之遠，害怕感染病毒。而週末也有不少朋友到郊外，希望能吸收一下新鮮空氣，但如果每個朋友也湧到郊外，往往也會弄巧反拙，人來人往，垃圾滿天飛。

奥津渓。（作者提供）

所以如果可以到日本旅行享受一下大自然，可能會是大家再度出發去日本的目的之一，當然如果是秋遊的話，賞紅葉也會是其中一個好選擇！

奥津渓。（作者提供）

我自己比較喜歡一些遊客比較難到步的地方，希望嘗試多一點觀察日本朋友是如何享受大自然所給予的天然之樂。

如果到岡山旅行，奥津渓會是個挺好的選擇。雖然在交通安排上可能有點困難，但當到逹時，大家也會覺得是值得到來走走看的！

秋遊季節流（十月中旬至下旬），總是有由當地居民組成的糾察隊伍來維持秩序，令人感覺井井有條。大家可以沿着山路旁的小徑慢行，看看佈滿紅葉的山間，坐在大石上聽聽流水聲洗滌心靈，加上紅紅黃黃的秋葉，如果是古代詩人可能已經能七步成詩了。

路其實不難走，但比較峭斜，所以建議老人家不要下山坡﹐因為再回程上山時就會感到有點吃力，乖乖坐在小涼亭，吃點小吃，可以在那裏享受微微秋風。年青的朋友，不妨多走幾步，沿山走一圈。

奥津渓。（作者提供）

不過，大家要切記把自己的垃圾帶走，做個有責任的旅客，有時環境被破壞，可能只是因為大家一個方便，亂抛垃圾而起的。

交通： 電車、巴士：JR津山駅轉乘北部中鉄巴士石越行 --> 小畑停留所下車（50分鐘） --> 徒步行10分 車：中国自動車道院庄ICから約25分

奥津渓。（作者提供）

內容提供：Travel Plan Ahead 匠心の旅

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