【英國旅行】紅磚巷市集、魔法世界…　10個不能錯過的倫敦好去處

編按：遊英倫有什麼地方一定要去？有什麼地方是值得來一場約會？下文作者便為大家分享了十個地方，大家千萬不要錯過！

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文章原文刊於01開講

倫敦的每一個地方都擁有自己獨特的魅力，等待我們去發掘，去探索。可愛甜美的巧克力世界、活潑又新潮的紅磚巷市集、安靜又帶點古典美的大英博物館、浪漫的千禧之輪、姿態優美的海洋水族館、充滿神秘感的魔法世界，哪一場約會是你的最愛呢？即使錯過了一次約會，也不能錯過這些地方。

倫敦的每一個地方都擁有自己獨特的魅力。（作者提供）

1. 倫敦眼（London Eye）

倫敦眼又名千禧之輪，是世界第一座景觀摩天輪，也是倫敦一大地標之一。

倫敦眼，世界第一座景觀摩天輪。（作者提供）

走進座艙內，隨着摩天輪的轉動，視野也變得廣闊，置身於距離地面135米之上的摩天輪中，可以一覽倫敦市的特色建築，大笨鐘、國會大廈、西敏寺等。

到訪時正值黃昏時分，陽光為天平線鍍上一層金黃的色彩，黃澄澄的陽光從透明窗戶透灑進座艙內，柔和又溫暖，我也在不知不覺中沉醉在這個城市的景色中。唯一的美中不足是大笨鐘正在維修，未能一睹它的真面貌。

2. 柯芬園（Convent Garden）

柯芬園是分為蘋果市集（Apple Market）和朱比利（Jubilee Market）的一個半室內市集，售賣各類工藝品、服飾、古董等物品。

柯芬園市集。（作者提供）

蘋果市集主要售賣各種設計師手工製品，朱比利市集則在不同星期販賣不同貨品，例如星期一售賣古董，星期二至五是一般市集，週末售賣手工藝品。因為是一個半室內市集，所以下雨的時候逛市集也不用擔心會淋到雨。

地下層更有美食市集，售賣一些特色小吃，是一個不可錯過的市集。

地下層的美食市集。（作者提供）

3. 大英博物館（British Museum）

大英博物館成立於1753年，是位於倫敦的一座綜合博物館，也是世界上其中一座規模最大、最著名的博物館之一。館內收藏了800多件珍品，包括一些自然歷史標本、文物、書藉等。

一踏入大英博物館的門口，這個由三角形玻璃片組成的屋頂瞬間映入眼簾，感覺挺壯觀的，後來才知道這是由3000多塊玻璃拼成的屋頂，是歐洲最大的有頂廣場。

大英博物館的屋頂是歐洲最大的有頂廣場。（作者提供）

館內目前分成10個展區：「非洲」、「大洋洲和美洲館」、「古埃及和蘇丹館」、「亞洲館」、「英國」、「歐洲和史前時期館」、「硬幣和紀念幣館」、「保護和科學研究館」、「古希臘和古羅馬館」、「中東館」、「便攜古物和珍寶館和版畫和素描館」，佔地面積龐大，加上館藏豐富，對歷史感興趣的朋友應該可以在這兒待上一整天。

由於時間有限，我只參觀了古埃及館和希臘館。

+ 3 + 3 + 3

法老阿蒙霍特普三世頭像（Amenhotep III）。

阿蒙霍特普三世也被稱為「華麗的阿蒙霍特普」，是古埃及第十八王朝的第九任法老，他的統治使埃及迎來了盛世時期，藝術和國際水平也達至最高峰，很多大英博物館內的古埃及典藏也是在這個時期建造的。

法老阿蒙霍特普三世頭像。（作者提供）

4. 波羅市集（Borough Market）

波羅市集是倫敦的傳統市集，亦是倫敦最大的美食市集，曾被CNN評選為世界十大必逛生鮮市集。市集分了四大區域，從農產品、海鮮、蔬果，到麵包、小吃、甜點等都應有盡有，是各位吃貨們可以大快朵頤的地方。

5. 泰特博物館（Tate Modern）

泰特博物館在2000年創館，是一家現代美術館，集攝影、雕塑、畫作等藝術品於一身的美術館，前身是一座廢棄的發電廠，改建後保留了原來面貌，成為改建部份最小，但可利用空間最大的新興藝術區。館內收藏了許多名家的作品，如畢加索、馬克．羅斯科、亨利．馬蒂斯等。

在觀景台可飽覽千禧橋到對岸和泰晤士河的優美景色。

泰晤士河的景色。（作者提供）

6. 聖保羅大教堂／聖保羅座堂（St Paul's Cathedral）

教堂是巴洛克建築的代表，以其壯觀的圓頂而聞名，巨大的穹頂，加上頂頭的十字架，高 111米，截至20世紀末為止，教堂是倫敦最高的建築，其穹頂更曾被誇讚為世界上最完美的穹頂之一。教堂每天都會舉行四至五次宗教儀式：晨禱、聖餐禮、晚禱，一些皇家儀式也在此舉行，查爾斯王子和戴安娜王妃的婚禮也曾在此舉行。

7. 哈利波特影城片場（Warner Bros Studio London）

來到英國，當然不能錯過哈利波特電影誕生的地方！相信每一個哈利迷也期盼能入讀霍格華茲，與哈利、妙麗或者榮恩一起學習魔法，在這裏便可以實現你的夢想了。走進麻瓜的房子、登上前往霍格華茲的列車、參與在大廳舉行的新生典禮，學習石內卜教授的魔藥學，面見鄧不利多校長、勇闖禁忌森林。

8. 倫敦海洋生物水族館（SEA Life Museum）

倫敦海洋生物水族館是歐洲最大的海洋水族館，坐落於倫敦眼旁邊，參觀完倫敦眼的朋友可順道參觀這座海洋水敦館。水族館樓高三層，設有17個主題展區，有來自世界各地500多種海洋生物。

漫步於海底隧道中，看着各種海洋生物在身邊游來游去，仿佛自己也成了一條人魚，在海中與他們一起暢泳。

+ 2 + 2 + 2

9. 紅磚巷市集（Brick Lane Market）

市集位於東倫敦，現在是一個偏向走新潮文化路線的小區，紅磚巷佈滿各種色彩繽紛的街頭藝術壁畫，途中也會看見不少二手商店和餐廳。

過往的老酒廠Old Truman Brewery現已規劃成Backyard Market、Sunday Up Market、Vintage Market、The Tea Rooms、The London Artisan等不同區域，售賣不同小吃、創意飾品、衣物、二手傢具等。

抵達倫敦的第一頓就是在Sunday Up Market解決的，點了個炸雞和我一直想吃很久的水果法式薄餅！先塗上滿滿的nutella巧克力醬，再舖上切好的草莓和藍莓，吃下去真是讓人甜入心扉。

讓人甜入心扉的水果法式薄餅。（作者提供）

10. M&M's World

M&M巧克力專賣店在全球共有五家分店，是一家位於倫敦的萊斯特廣場，樓高四層，佔地 35,000平方英尺的店舖，亦是世界最大的糖果店。對於一個巧克力迷來說，我當然不能錯過它。一走進店內，立刻被它五彩繽紛的顏色吸引住了，而且店內擺放了許多M&M的公仔和擺設，瞬間就感覺到愉悅的氣氛，就像走進了一個歡樂的世界。

無論是經典的披頭四造型的M&M、駕着跑車奔馳的M&M、狼狽地守着龍門的M&M、還是舞着獅頭的M&M，都是讓人們停不下快門的原因，還有很多造型可愛有趣的精品更讓人愛不惜手，沿着中間的大型迴旋樓梯往下走，會有不同驚喜等着我們。

我最喜愛的是這一幅由多個糖果填充管組成的彩牆，有不同口味的巧克力，有一款更是新推出的口味，內餡是焦糖，外層包裹着巧克力，一不小心我就裝滿了胖乎乎的一包巧克力了。

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