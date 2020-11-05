【日本旅行】漫步「岡山後樂園」！感受古時諸侯庭園之美

編按：岡山有什麼地方值得一去？下文作者便為大家介紹這個日本古時的諸侯庭園「岡山後樂園」，讓大家感受日本三大名園的魅力！

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文章原文刊於01開講

岡山後樂園。（作者提供）

大家去岡山旅行，定必會想到岡山後樂園參觀！岡山後樂園與金澤的兼六園、水戶市的偕樂園並列為日本三大名園之一，總面積約13公頃，以起居室的「延養亭」為主，因地積相當寬闊，也有其他主題區可以參觀，如：舞台、池塘、山、梅林、田園等等，所以成為日本庭園中罕見的開放式草坪模樣。

岡山後樂園。（作者提供）

如果想欣賞全園美景，建議不妨登上「唯心山」一覽園區內的360度景色，喜歡散策庭園的朋友，可以選擇漫步於周邊的園林小路，近距離欣賞迴遊式庭園那種獨特的景色。

其四季也有特色，吸引了當地日本人和海外旅客到來參觀，秋天的紅葉配上庭園的獨特設計，再從遠處看見岡山城，風景之美絕對是值得花時間去看看的。當地朋友也喜歡在這裏拍攝婚紗照，穿上白色的日本和式婚紗在這裏拍照更是美不勝收。

旅客們也不妨穿上日本和服，和家人或男女朋友在這裏拍照打卡，絕對是個不錯的好選擇。

走得累了，可以在小賣亭買點小吃或雪糕，靜靜坐着望着庭園美景，補充下體力，再享受慢步庭園的樂趣。建議可花上半天時間，在這裏慢遊，感受一下日本三大名園的魅力！

岡山後樂園。（作者提供）

交通： 1. 從JR岡山站乘坐10分鐘巴士，在「後樂園前」下車 2. 從JR岡山站乘坐路面電車，在「城下」下車，步行10分鐘 3. 從JR岡山站步行約25分鐘

岡山後樂園。（作者提供）

內容提供：匠心の旅

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