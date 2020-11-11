【秘魯旅行】Coco亡靈節有不同版本！　秘魯人會去墓園這樣渡過…

編按：亡靈節早前因為迪士尼卡通《Coco》而聲名大噪，劇中的墨西哥亡靈節充滿嘉年華色彩，但原來秘魯的亡靈節卻是截然不同，下文作者就剛渡過了秘魯的亡靈節，一起來看看到底是怎麼吧！

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文章原文刊於01開講

每年11月1日及2日，整個中南美洲都會忙着準備亡靈節（Dia de los Muertos / Day of the Dead）的事宜。亡靈節不是墨西哥的專利，但無可否認，墨西哥的亡靈節因數年前電影《Coco》的加持，加上他們的亡靈節充滿繽紛色彩，似是嘉年華，令大部人提起亡靈節就必定想起墨西哥。而今年，我就與秘魯的家人在秘魯渡過了這裏的亡靈節。

秘魯的亡靈節。（作者提供）

秘魯的亡靈節，經過數百年西班牙天主教的洗禮後，已演變為天主教的紀念日子，這裏的天主教教徒會稱11月1日為All Saints Day，而11月2日為All Souls Day。

然而，為了保留及尊重傳統的安第斯山脈原住民，秘魯、玻利維亞及厄瓜多爾仍舊堅稱11月1日為Dia de los Vivos（Day of Alive），而11月2日為Dia de los Muertos（Day of Dead），11月1日是在生人士的家庭聚會，吃着指定的豬肉及玉米糭，而11月2日就會闔家帶同酒品食物前往墓園，與逝去的親人及祖先來一整天的聚會，共同飲酒作樂。

在墓園與逝去的親人及祖來一整天的聚會。（作者提供）

而每個家庭都會放置一個祭台來供奉先人。祭台上會放置仙人的骸骨、古柯葉、煙草等祭品。在數十年前的傳統，亡靈節當天還會背着先人的骸骨，插上鮮花，帶他們在街上重回舊地。而在秘魯或安第斯山脈的傳統中，還有一樣最特別的祭品就是Tantawawa（baby bread），其寓意是誕生，亦是生人與死人間的連結。

每個家庭都會放置一個祭台來供奉先人。（作者提供）

秘魯亡靈節意義，與墨西哥的一樣，死亡並不是終結，他們的靈魂會長存，然後在亡靈節當天，會與在世的家人重聚。然而，這裏的亡靈節沒有嘉年華式的歡騰，但感覺就像我們的重陽節，會一家大細為祖先們掃墓，以示我們對逝去親人及祖先們的敬意。

但今年因為疫情關係，全秘魯都禁止在亡靈節這兩天前往墓園聚會，所以，今年只能與在世的家人聚會在家中向祖先們憑弔。

今年只能在家中憑弔。（作者提供）

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