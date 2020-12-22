不能去旅行，忍不住會想念外地的美景，例如京都嵐山或台灣南投的竹林隧道。其實本地山野景觀豐富，區區竹林隧道當然有！《香港01》旅遊頻道記者推介4個最美竹林給大家，路線簡單又易去，最短路程大約1小時便可走完。

【1】茅坪北港古道——最美竹林隧道

堪稱全港最美的竹林隧道，一定是馬鞍山茅坪的北港古道竹林。原因不是在於其規模，而是高竹長得夠彎，在密林小徑上形成弧形拱頂，真的如隧道似，令人一見難忘！👇👇👇沿路還有TVB女星都打卡的「茅坪藤皇」！按圖看路線資料👇👇👇

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【2】河背水塘——最簡單路線

本篇推介之中最簡單的路線非河背水塘莫屬，家樂徑沿水塘而建，平坦好行，而且路程短，只需約1小時便能行完一圈！沿途竹林雖然不算最大，卻夠茂密，如果想坐在梯級旁打卡，就要選這條路線。👇👇👇交通相當方便！按圖看路線資料👇👇👇

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【3】燕岩——全港最長翠竹夾道

而就近大埔的燕岩則有2段著名的竹林隧道，可謂全港最長。小路兩旁竹枝錯綜交往，茂密而帶凌亂美，深山原野感覺特別濃。不過此路線較為長途，適合體能較佳的人士，新手要慎選。👇👇👇路線中有得歎美食？按圖看路線如何走👇👇👇

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【4】烏蛟騰——景觀變化多

跟烏蛟騰郊遊徑走，不用2小時便可走完的簡單路線之中，有齊竹林、瀑布、山峰遠景，景色豐富多端。雖然竹林路徑比較短，不過交通方便，也值得推薦。👇👇👇想看最美景色要在適當季節去行！按圖看路線打卡位👇👇👇

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🏞️同場加映：租艇郊遊好去處🏞️

香港還有很多隱世郊遊好去處，例如以下推介的外島，自行租艇、租水上的士便可到達👇👇👇按圖看景色有多美👇👇👇

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