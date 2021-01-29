【香港好去處】浪遊漁港1773　遊走香港仔避風塘｜自由旅生

撰文： 自由旅生。Freestyle Traveler 最後更新日期： 2021-01-29 08:08

一直以來住在新界的我雖然上班多數都在港島，但是港島南區真是好少機會踏足，只是記得有一次在網上看到流動的在船上的「香港仔艇仔粉」，感覺好特別，好想一嚐那種傳統地道的味道，於是就在好幾年前去過香港仔尋找「艇仔粉」之旅，可惜那次找不到，當時吃艇仔粉真的是要看緣份和運氣呢！

【01開講為全新用戶分享平台，點擊此處進入01開講盡情探索！】

現在流動的艇仔粉容易找好多了，在網上的食評網站上都可以找到相關的資料。

日常開業時間由早上十點至下午四點，為方便顧客光顧前問實位置，老闆還提供了聯絡電話。

（編按：作者使用的預訂方法，請閱原文）

停泊位置包括：

珍寶香港仔碼頭、香港仔海濱公園對出碼頭、逸港居對出的香港仔觀光舢舨碼頭、鴨脷洲悅海豪庭對出的海濱公園舢舨碼頭、鴨脷洲洪聖古廟及市政大廈對出的舢舨碼頭

這些賣艇仔粉的流動舢舨廚房稱為「粉艇」，在香港不同的港口曾有超過20艘「粉艇」，為漁民及船上工作的人提供美味便捷的午餐；但是隨著政府收緊海上食牌，現在的香港仔只剩下兩間了！

如果想坐得舒服地吃「艇仔粉」、了解更多香港仔漁港的歷史和舊時漁民的生活，推薦大家參加【香港仔浪遊漁港1773 - 午餐票時段】全程1.5小時，當中包括：

1、30分鐘舢舨遊覽，途經13個地標，透過語音導賞，一邊飽覽香港仔避風塘的景色，一邊聆聽小故事和文化歷史 2、30分鐘登上香港仔住家艇參觀，透過舊照片和舊物品的展覽，了解和體驗舊時漁民的海上生活 3、如購買午餐票，會在住家艇上多停留半小時，可以坐下來品嚐傳統魚湯艇仔粉

集合及解散地點：鴨脷洲洪聖古廟

（職員會在對出的碼頭 6號觀光舢舨乘坐舢舨過來，十分準時，早10分鐘駛到）

集合時間 (午餐票時段)：早上十一時（上午10時50分前要到達）

洪聖古廟前有一隻超可愛的貓貓，但是不愛看鏡頭，只是一直往下看。

10:50 職員乘坐舢舨到達鴨脷洲洪聖古廟對出的碼頭 6號觀光舢舨，然後點名，每架舢舨大約載10人，當天有三團人，分別有寫著「天后」、「洪聖」和「大亨」的舢舨，我們乘坐的是「天后」。

30分鐘乘坐舢舨船遊覽

開船後，職員隨即派發語音導航，舢舨行駛緩慢，可以慢慢欣賞香港仔避風塘的景色，細心聆聽小故事和歷史，到差不多尾聲還會聽到水上人家的歌聲呢！

舢舨船遊覽路線如下圖：

舢舨船遊覽路線。（官方網站圖片）

途經13個地標，包括：

1. 香港仔海濱公園

2. 香港仔中心

3. 香港仔魚類批發市場

4. 香港仔灣

5. 鴨脷洲風之塔公園

6. 洪聖古廟

7. 船隻停泊區

8. 鴨脷洲橋道

9. 珍寶海鮮舫

10. 海洋公園

11. Float

12. 鴨脷洲造船廠

13. 香港仔住家艇

必停打卡拍照位置： 珍寶海鮮舫（傳說中的珍寶王國）

職員會主動幫忙拍照，而且是肯定大家都拍完照才離開的，很好！（作者提供）

職員會主動幫忙拍照，而且是肯定大家都拍完照才離開的，很好！

30分鐘登上香港仔住家艇參觀

30分鐘登上香港仔住家艇參觀（作者提供）

當時重點參觀了(5) 漁民的睡房，睡房是偏小的，睡床不能過寬或過長的原因是要避免遇上波濤時和隻左右搖盪而造成意外。

漁民的睡房。（作者提供）

(6) 紀念品區

展出不同年代香港仔漁港的舊照片，可以了解更多香港仔一帶的歷史和發展。

紀念品區。（作者提供）

(8) 漁民的生活展覽區

展出舊時漁民的生活用品，了解更多舊時水上人家的生活。

漁民的生活展覽區。（作者提供）

(9) 魚乾曬場

魚乾曬場。（作者提供）

雖然沒有魚乾看，但是在上層可以在水中央欣賞香港仔避風塘的全景。

香港仔避風塘。（作者提供）

必停打卡拍照位置：(7) 藝術裝置區 - 霓虹燈牌下戴上漁民的帽子喬裝一下先。

藝術裝置區 - 霓虹燈牌。（作者提供）

30分鐘在住家艇上品嚐「艇仔粉」

「粉艇」會駛到住家艇前現煮正宗魚湯艇仔粉。艇仔粉是大地魚湯湯底，滑溜河粉配港式燒味雜錦配料。

我們太專注在拍照和看展覽了，同行的人都已經坐下來，正在吃或正等著吃艇仔粉了，所以我們是三團人中最後四個人坐下來。 排隊等候也是最後的四碗，那時候才發覺早坐下來早享受，那碗艇仔粉也是比較足料的，到我們的時侯，已經沒有我喜歡的叉燒了。（走出去拍「粉艇」照的時侯看到有幾枱是有叉燒。）

期待已夠傳說中的「艇仔粉」終於嚐到了！

「尾水」的材料有燒鴨、雞腎、腸仔、魚蛋、白切雞、魚片，雖然沒有叉燒，但都好豐富，味道不錯！

這個團可以說是一次過滿足三個願望，在舢舨上看「珍寶王國」、參觀住家艇扮一下漁民和品嚐到正宗的艇仔粉，非常推薦是一個很特別、很地道的體驗！

最後送上在洪聖古廟對出的香港仔避風塘風景，少來港島南區玩，真的會有種在旅行的感覺呢！

在洪聖古廟對出的香港仔避風塘風景。（作者提供）

如果想感受更真實的體驗，那就要看看以下的影片啦！

作者簡介：自由旅生。Freestyle Traveler

Facebook：www.facebook.com/lifegoesonfreestyletraveler

lnstagram：york.york.freestyle_traveler

Blog:http://yorkyorkpau.blogspot.com

【01開講為全新用戶分享平台，點擊此處進入01開講盡情探索！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）