女生好去處推介　四間港島打卡一流cafe食評｜人生就是不停的打卡

撰文： 人生就是不停的打卡 最後更新日期： 2021-01-28 15:15

疫情之後，本地遊成為香港人一大熱潮，除了行山郊遊之外，café都是熱門選擇，以下由開講OpenTalk人氣用戶「人生就是不停的打卡」介紹四間位於港島，裝潢特別，適合女生打卡的選擇！

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一、上環．摩洛哥土耳其雅致異國風Cafe

上環．摩洛哥土耳其雅致異國風Cafe。（作者提供）

雖然我沒去過摩洛哥及土耳其，但光看照片都被這類神秘又繽紛的國度吸引！位於上環的Nacasa Café & Bar，是今年11月新開的雙層café。店主去旅行時，愛上摩洛哥及土耳其的華麗風格，所以想將當地元素帶來café。店內藍牆及花卉，令人聯想起摩洛哥的藍色小鎮；民族地氈、彩色玻璃吊燈、圖騰瓷磚等，似是置身土耳其，基本上不用飛，到這裡一解旅遊癮也不錯。

Honey Cake HK$42 ：質地有點似木糠蛋糕，很香濃。我鍾意他們蛋糕有很濃的蜜糖香，不過對我來說有點甜。

Piccolo Latte HK$36 ：小杯版latte，適合我這些長時間失眠人士，可以貪心多飲一點。店家的latte偏nutty，豆香濃重，味道不錯。

Caramel Caffe Latte HK$52 ：朋友是甜怪，所以選了最甜的latte！他表示喜歡這款咖啡很「順喉」，焦糖幾香濃，expresso量不多，不習慣飲咖啡的人應該很易接受。

對比門口的藍色花卉梯（雖然也很美），我更愛二樓的民族布毯角落！坐在裡面，猶如置身土耳其！原本我預約了門口位，但因為比較晚到，錯有錯著，在店家收工前，客人離去時，去了二樓這個地毯位打卡！這個室內位不受陽光影響，幾時影都可以，大家想門口又影，二樓又影，不妨像我一樣預約最尾一節先走。

NACASA Café & Bar 上環華里5號地鋪 味道：3.5 環境：4 服務：4.5 CP值：4 （*5為最高分）

二、銅鑼灣．灰藍英倫工業風Café

銅鑼灣．灰藍英倫工業風Cafe。（作者提供）

話說最近在銅鑼灣又有新café呢，那就是「Passepartout」！而且是主打英倫工業風，店內盡是黑色鐵書架、裸露管線、粗獷木櫃及鎢絲燈泡，冷硬質感非常討好，當然立即就約友人去打卡！至於食物方面，不是一般café常見的意粉或pizza，而是fusion料理！好像和洋風的牛丼班尼迪蛋配醃蘿蔔、港日風炸餐肉蘇格蘭蛋配日本米，還有糅合印度口味的瑪莎拉窩夫等等，驟眼睇，全部菜式都很特別。飲品方面亦配搭新穎，有特別的味噌焦糖咖啡、香濃的牛油果雪糕咖啡、甜怪必點的Fluffy Chocolate等等，不難從菜單中看出店家的創意及心思。

+ 2 + 2 + 2

Hong Kong 炸餐肉蘇格蘭蛋 HK$98：餐蛋飯是香港人常食的茶記料理，它就以餐蛋飯為基礎變奏，將餐肉打碎，包裹住溫泉蛋再炸，配搭固然不會有錯。店家又加了沙律醬、大阪甜醬，甜甜的頗開胃。

Cinnamon Roll 肉桂卷 HK$38：味道正常發揮，肉桂味再濃一點會更好。

Fluffy Chocolate HK$58 ：在香濃朱古力上，加上自家製棉花糖，非常香濃！入口即化，口感不錯，不過幾邪惡，不宜飲太多！

Cinnamon Latte 蜜糖肉桂拿鐵 HK$50：整體來說，沒有想像中甜。先嘗到清甜的蜜糖，然後是微辛辣味的肉桂，最後是咖啡甘香，味道很有層次感。

後記：Passeparto的食物都不錯，唯獨是上菜速度慢了一點，差不多半小時！如果趕時間的朋友要注意了。

Passepart Brunch and Coffee 銅鑼灣駱克道447-449號地下2號舖 味道：3.5 環境：4 服務：4.5 CP值：3.5 （*5為最高分）

三、中環．大館日系Café 治癒風景歎啡酒

中環．大館日系Café 治癒風景歎啡酒。（作者提供）

早前大館開了一間3000呎日系簡約風café「Between Coffee」。木系、純白色為主的裝潢、流線型原木製座位，加上窗台對正大館，很快就成為大家爭相打卡的熱門咖啡店！很多人都跟我說，這咖啡店非常多人，作為一個有排隊恐懼症的人，最終拖到今天才去。為避開人潮，剛好11點開店就先入店，成功取得陽台靚位。（雖然陽光非常猛烈）說實話，早起的鳥兒有蟲吃，在窗台位打卡真的是100分，剛好晴天，跟別人說我去了外國都有人相信！我離開時，看到那條長長的排隊人龍，更加印證自己嘅決定是對的！

+ 2 + 2 + 2

Sesame Mountain HK$68：太早未有胃口，所以主要點了飲品chill一下，在店員建議下，我點了一杯芝麻latte，與一般café不同，這裡的芝麻latte很足料！頂部的芝麻cream不是水狀，而是有少少彈性的糊狀，然後下層的牛奶加了椰奶，令到口感更幼滑，香味更有層次！不是光有外表，味道真心不錯！

Pomegranate Spark HK$88 ：朋友是酒怪，什麼都會加酒！這款特飲是espresso、gin、soda製成，有氣泡關係，口感好爽口！另外，特飲加了少許檸檬汁及檸檬皮，散發清新氣息，陽光猛烈的環境真的非常適合，可以解暑！

Between 中環荷李活道10號大館賽馬會藝方2樓 味道：4 環境：4 服務：4 CP值：3.5 （*5為最高分）

四、灣仔．慢煮意大利菜高質樓上Café

灣仔．慢煮意大利菜高質樓上Café。（作者提供）

是日與老朋友去銅鑼灣逛街。中午在朋友介紹下，選了灣仔樓上café「Drip by social club」吃飯。本身只是為了醫肚而去，誰料試完有驚喜！真的很好味，非賣廣告。餐廳主打意大利、法國菜，菜式以慢煮白肉為主，身為一個減了廿多年肥的人士，這個菜單真的令人老懷安慰！據主廚阿Beat所講，餐單是為了附近返工的上班族而設計，一來她們都喜歡輕口味食物，二來亦想大家食得健康點（好佛心呢！）。不過慢煮、輕口味不等於單調，通過合適的真空慢煮過程，食物會釋出最多的谷氨酸鈉，既原汁原味，質地及營養又是最佳狀態。光是食物原味已經很不錯，再簡單加上橄欖油及各式香料去調味，食上口，味道比想像中豐富得多！

+ 2 + 2 + 2

40°C 三文魚 HK$118：這道菜上枱時，我跟朋友第一下反應是：「咁生嘅？」。真的，整塊還是粉紅色，與刺身差不多！後來，阿Beat解釋，原來他們用40度的暖水，煮了1.5小時，這樣魚肉會保持到刺身般的鮮嫩口味，但同時像熟三文魚一般入口即化。確實，質感如阿Beat所說一樣奇妙！另外我很喜歡這道菜有少少炸魚皮，這個炸魚皮是取自slow cook的那塊三文魚，是阿Beat親手焗乾再炸，沒有其他餐廳的炸魚皮般膩，連魚肉食，又脆又嫩，口感別樹一格呢！

白酒蜆肉 HK$88 ：這道菜正常發揮，與外面食到的白酒蜆肉意粉差不多。值得稱讚的是沙白蜆幾新鮮，無沙、肥美、基本上食材好，菜式就不會出事。

慢煮雞胸·牛油果 HK$78 ：這道菜與三文魚一樣，十分驚喜。上枱時真的份量之大令我和朋友都呆了。一般點雞胸肉，都只得兩至三塊，這道菜至少有六至七塊。堆在一塊多士上，形成一座小山！而且雞胸用了60度暖水煮一小時，嫩口又juicy，與平時的乾柴雞胸完全是兩回事。這道菜的醬汁都非常惹味，阿Beat說這用了julu滷水、醋，再加蛋黃醬煮成，這種creamy的酸甜味，令人好開胃呢。至於多士就偏軟身，不是於外面一般食到、硬到足以打人的酸種包，連雞胸食，入口即化，真的絕配！

Flower Tea HK$30 ：我估計這款茶是用桂花、洋甘菊及薑汁製成，甘香得來，有濃濃的薑辣味，驅寒一流！

Black HK$30 ：口感偏fruity一點，花果香較突出，不差，可惜不是我偏好的口味。我較愛nutty呢！

後記：有朋友注意到我在環境上評分好低，因為我到訪的日子，外面花園平台瘋狂鑽地，很嘈吵，而且餐廳其實是在互動空間裡，不時有人出入開會、影相，說實話，用餐感覺是一般。不過，餐廳有不少梳化位，是坐得舒服的，加上北歐風裝修，打卡效果都不錯。 或者之後花園裝修好，整體感覺會好點！

Drip by Social Club 灣仔駱克道93號利臨大廈4樓 味道：4.5 環境：2.5 服務：4 CP值：4 （*5為最高分）

作者簡介：人生就是不停的打卡 Daydaycheckin

自由撰稿人，喜愛吃喝玩樂，目標係全職生活，兼職生存。

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