【新手行山路線】灣仔至香港仔水塘　交通方便｜由我的角度看世界

撰文： 由我的角度看世界 最後更新日期： 2021-02-23 19:19

很多人都稱香港是座「石屎森林」，到處都是高聳大樓、摩肩接踵的人群和川流不息的車流，但那片摩天大樓卻成為香港獨有的特色，城市的天際線更是一道美麗的風景。在熟悉的城市，也可能有我們忽略的風、景、物。即便我踏足過灣仔這地方很多遍，走上灣仔峽道還真是第一次，在這個熟悉的地方，也可能有我忽略的風、景、物。

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路綫：舊灣仔郵局→寶雲道緩跑徑→灣仔峽→香港仔水塘道→香港仔水塘→香港仔

需時：大約三小時（連拍照和休息）

走出灣仔地鐵站，步行數分鐘，來到舊灣仔郵局，由這裡開始，徒步上山。不得不說，這條長斜路對於我這種不太運動，體力欠佳的人來說，真是一大挑戰。走了一會兒已上氣不接下氣，不時要停下來歇一會兒。沿途也有很多人在此跑步運動，看到有些姨姨用「Z」型的步行方法，好像沒那麼費力，於是，我也學著他們，採用這種步行方式，果然，真的比較省力，走起路來也沒有剛起步時那麼累了。當然，人多的時候，可先讓其他人走過，避免阻礙到別人。

走到寶雲道緩跑徑，有個小涼亭和衞生間，可稍作休息。如果體力實在支撐不住的話，也可以直接在緩跑徑終止旅程，在緩跑徑上散散步，從高處欣賞香港獨特的風景線也不錯。

沿途也有很多人在此跑步運動，看到有些姨姨用「Z」型的步行方法，好像沒那麼費力。（作者提供）

休息過後，登上斜路繼續走，沿途雖然沒有絕美景色，但不時可看到城市的建築群，而且兩旁枝葉茂密，陽光從樹葉隙縫灑落在身上，十分溫暖舒服。

說不定在某個不經意的瞬間，某個角落，埋藏著驚喜。（作者提供）

再過了一會兒，終於走到灣仔峽了，山頂處是灣仔峽公園，在小賣部買了茶葉蛋，在公園坐一會兒，抬起頭，就看到紅葉。我知道最近是看紅葉的季節，但不想與人擠擁，所以並沒有特地到什麼地方看紅葉，沒想到，在這裡看到了，其實生活不缺少美，只要我們多點留意生活中的小細節，說不定在某個不經意的瞬間，某個角落，埋藏著驚喜。

香港仔水塘郊野公園的入口處。（作者提供）

郊野公園的路都是下坡路和平路，所以接下來的路會比較輕鬆。（作者提供）

走出公園，它的旁邊有一條小路，沿著小路走，就能看到香港仔水塘郊野公園的入口處。放心吧，最艱辛的路在灣仔峽已走完，郊野公園的路都是下坡路和平路，所以接下來的路會比較輕鬆。一進郊野公園，便可遠眺香港仔的景色。

一路上，一邊聽著鳥叫蟲鳴，一邊吹著柔和的風，甚是愜意。走著走著，看到指示牌後，向左走，來到了香港仔上水塘。然後，原路折返，回到指示牌處，回頭時，還可從遠處看到水壩的面貌，接著就向香港仔方向出發離開了。

奶油脆豬及多士。（作者提供）

最後，坐車到上環，來到南洋冰室，以一頓港式下午茶為此趟旅程畫上完美的句號。這家冰室的奶油脆豬十分香脆好吃，朋友點的多士也相當不錯，值得一試。

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