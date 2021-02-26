美國加州死亡谷沙漠戶外藝術館　巨型有趣雕塑｜一點一滴旅行日誌

撰文： 一點一滴．旅行日誌 最後更新日期： 2021-02-26 15:15

「Goldwell Open Air Museum」最適合加插於兩日一夜死亡谷（Death Valley）之旅的小景點。這個隱藏於荒寂沙漠中的戶外藝術館，擺設了多個大型藝術品，既有趣又七彩繽紛，非常適合打卡拍照，而且還是一天24小時免費開放！

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374公路。（作者提供）

從內華達州（State of Nevada）邊境小鎮 Beatty出發，沿著374公路開約十分鐘便會到達，不過這僅十分鐘的車程真的很美很值得拍照，因為眼前的就是一條又直又長的公路，感覺就像是電影中所看到的美國公路。

不過這僅十分鐘的車程真的很美很值得拍照，因為眼前的就是一條又直又長的公路。（作者提供）

Goldwell Open Air Museum 位於從Beatty往Death Valley的右手邊，這個位於莫哈韋沙漠（Mojave Desert）中的戶外藝術館，展出了各式各樣七彩繽紛的展品，並以沙漠的大自然景色與藍天作為背景！

德國藝術家 Sofie Siegmann 的作品「Sit Here!」。（作者提供）

為什麼在沙漠中會有這樣一個藝術館呢？據悉，一群來自歐洲的藝術家覺得在沙漠中可以沒有限制地創作，相比他們在歐洲的作法完全不一樣。就這樣漸漸地有愈來愈多的大型藝術品現身在藝術館內，形成了今天的「Goldwell Open Air Museum」！

下面的「最後的晚餐」（The Last Supper）是我覺得滿有趣的作品，將達文西（Leonardo Da Vinci）的著名畫作以不一樣的姿態在沙漠中呈現出來，而且就這樣在大自然中展出已經超過 30 年，仍然屹立於此。

波蘭藝術家 Albert Szukalski 作品「最後的晚餐」（The Last Supper）。（作者提供）

藝術館內還展出了Albert Szukalski（編按：一位波蘭的雕塑家）其他的「鬼雕像」，另外還有一個單車主題的沒有拍到。

我與 Lady Desert 的比例。（作者提供）

館內最受注目的相信是比利時藝術家Dr. Hugo Heyrman的巨型雕像，感覺像是點陣圖的3D雕塑，名為「Lady Desert：The Venus of Nevada」，是「Goldwell Open Air Museum」最大的展品，而且從遠處就能清楚看到！

「Lady Desert：The Venus of Nevada」。（作者提供）

這個作品透過現 21 世紀的點陣圖風格，去重新詮釋西方美術傳統的主題，大家常常在室內藝術館看到的女性裸體雕像在現代就是這樣子的啦！這裡有一些展品我沒有拍到，就等大家自己現場發掘吧！另外，參觀完畢後還可以到藝術館入口的小屋逛逛，裡面有展出一些這裡舊時的歷史圖片，也有出售一些小物（好像是手作？），而小屋內還有管理員在，如果你有任何問題也可以詢問他喔。

Goldwell Open Air Museum 地址：1 Golden St, Beatty, NV 89003 時間：24 小時開放 門票：免費參觀 官網：goldwellmuseum.org 電話：702-870-9946

（作者提供）

有時間的話，在「Goldwell Open Air Museum」旁邊還有流紋岩鬼城（Rhyolite）可以逛逛。這個鬼城已經有超過 100 年沒有人居住，是金礦熱潮後的遺留物，現時這裡只剩下一些殘破的建築物，卻非常適合打卡拍照，甚至是婚紗照！

有關鬼城的歷史 & 資訊：travelnevada.com

作者簡介：一點一滴．旅行日誌

澳門土生土長女孩，熱愛旅遊的人馬座，16歲移民美國跨州搬家N次。

澳洲打工假期1年，現居香港。

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