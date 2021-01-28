撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-01-28 17:51

最近，日本Twitter熱傳由占卜師星瞳（星ひとみ）命名的「天星占卜術」，預測2021年的運勢。「天星術」是一種利用出生日期來占卜的方法，先用生日日期找出「命運數字」，通過簡單的方法計算出自己所屬「天星派系」，更可以藉此了解自己的性格特徵，以及看看2021年的運勢究竟是好是壞。

日本節目《突然ですが占ってもいいですか？》早前請來人氣占卜師星瞳（星ひとみ），為嘉賓用「天星占卜術」預測2021年的運勢，引起一眾網民熱議，並跟著以下的方法找出「命運數字」，根據描述得出所屬「天星」派系後，不少人都表示分析性格特徵的部分「幾乎全中！」

（IKULA@Twitter）

【第一步】首先，根據下面的出生年份和月份，找出自己的命運數字。（例：假如你是1992年2月出生，你的命運數字就時「43」。）👇👇

【第二步】找到自己的命運數字後，就可以與生日日期相加，得出「天星數字」。

例：1992年2月20日出生，命運數字是「43」 【1】 將「43」加上出生日期「20」，等於「63」 【2】如數字大於「61」，就要減去「60」；小於「61」，就可以直接到【第三步】看結果。 【3】「63」減去「60」，即1992年2月20日出生的人，天星數字為「3」。

【第三步】利用以上計算出的「天星數字」，找出屬於你的「派系」。（例：天星數字為「3」，即屬「下弦之月」）👇👇

12個「派系」分別代表不同的性格，以及2021年的運勢，提醒你應該要注意的事情，以及有甚麼方法可以提升來年的運氣！👇👇即按下圖看結果！👇👇

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