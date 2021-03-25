撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-03-25 12:06

通常大家都會覺得，日本製造就是品質保證，整體的質感亦會比較高，因此坊間有不少品牌都特地改一個充滿日本風的名字。《香港01》旅遊記者整理了7個經常令人誤會是日本的牌子，哪個牌子你現在才搞清楚呢？

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不少人以為人氣長龍牛角包店「八月堂」是日本過江龍。（ig @ viv.getarian）

7個品牌中，包括人氣長龍牛角包店「八月堂」，無論名字和Logo都帶有濃濃的和風。而當中一個牌子令日本人超不滿，因為覺得與某幾個日本品牌的設計和概念實在太過相似，曾經幾乎認錯是本土牌子，立即按圖睇睇7大令人誤會來自日本的品牌😲👇👇

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😋同場加映：全球盒裝即食麵Top10😋

即食麵達人Hans Lienesch來自美國，至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，在網頁寫下食評，被大家譽為「即食麵之神」。這位專家每年都會公佈最強即食麵排行榜，日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」榜上有名。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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😲😲😲 同場加映：全球10句性暗示說話 😲😲😲

在韓國，即食麵其實是性暗示的一種，邀請對方到家中食麵代表了希望與對方共度美好的一夜。記者為大家拆解全球各國的10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地，如果聽到對方跟你說這些句子，通常都不單純！立即按圖睇睇全球10大性暗示句子😨👇👇

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