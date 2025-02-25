日本韓國賞櫻玩法推介！一日遊$283起｜Trip.com遊日韓台泰有優惠

日本韓國賞櫻玩法推介！根據Trip.com最新旅遊趨勢顯示，不少旅客為避開人潮，開始探索小眾城市。不想去旅行「人仲多過花」，以下11個日本、韓國的小眾賞櫻景點及一日遊行程攻略推介給大家，讓大家避開人潮與櫻花打卡！此外，Trip.com更推出日韓台泰及台灣快閃優惠，涵蓋機票、酒店、租車等，當中優惠低至4折，詳情即睇下文！



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日本篇

日本韓國賞櫻玩法推介【1】東京——渡良瀨川＋赤城山一日遊

渡良瀨川雖然位置偏遠，但勝在人煙稀少。大家到埗後可乘坐復古的櫻花列車，穿梭全長44.1公里的鐵道，沿途欣賞河畔，以及櫻花、桃花和黃色油菜花互相交織的美景。

大家到達神户站後，可轉乘巴士前往小夜户花桃街道。街道兩旁種了多達2,000棵垂柳桃花，粉紅色、粉色與白色的桃花綿延兩側的街道足足2公里，非常壯觀！

如果時間許可，記得不要錯過「日本櫻名所百選」之一的赤城山，欣賞由染井吉野櫻集結已成的千本櫻隧道，便可結束一日的行程！

行程推介：渡良瀬川⮕小夜户花桃街道⮕赤城山



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日本韓國賞櫻玩法推介【2】大阪／京都——美秀美術館＋琵琶湖疏水＋長等山一日遊

想避開人潮賞櫻，就不得不提到滋賀縣的美秀美術館。通往美秀美術館入口前有一條以《桃花源記》為靈感設計的隧道，隧道另一端被垂枝櫻樹環繞，穿過隧道就像進入世外桃源，非常唯美。值得一提，美術館大部份建築也隱藏在山腰看不見的地方，令大自然的景色更加一覽無遺。

隧道以《桃花源記》為靈感設計，穿過隧道就像進入世外桃源。

如果有興趣遊湖，下一個行程可前往八幡堀。這一條人工運河連接八幡市中心及琵琶湖疏水，附近一帶保留了許多歷史建築，別具江戶時代的氣氛，配合櫻花花瓣飄流在水面，更具詩情畫意。另外，從琵琶湖疏水可步行約15分鐘到長等山三井寺。寺院內種植了1,500棵櫻花樹，與古色古香的寺廟相映成趣，也是賞櫻的必去景點。

行程推介：美秀美術館⮕長等山三井寺⮕琵琶湖疏水



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日本韓國賞櫻玩法推介【3】大阪／京都——伏見十石舟＋背割堤一日遊

提起京都櫻花，大部份人或會想到圓山公園、清水寺等熱門景點，其實伏見十石舟也是不錯的選擇。乘坐當地富有特色的「十石舟」，沿著兩側林立長達1公里櫻花樹的河道遊湖，如剛好遇上櫻吹雪，畫面更為浪漫！

乘坐「十石舟」沿著兩側林立長達1公里櫻花樹的河道遊湖，非常寫意！

下一站可到位於八幡市的背割堤，堤岸上種植了約220棵染井吉野櫻，櫻花盛放時會形成一條長達1.4公里的櫻花隧道，非常適合漫步賞櫻。最後可步行前往七古川柔和之道，七谷川有約1,500棵櫻花樹，櫻花滿開時整個河道會被染成一片粉色，氣氛寧靜而浪漫。在4月初，此地還會舉行「龜岡櫻花祭」，可順道欣賞夜櫻。

行程推介：伏見十石舟⮕淀川河川公園背割堤⮕七古川柔和之道



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日本韓國賞櫻玩法推介【4】東京——新倉山淺間公園＋富士山＋忍野八海一日遊

新倉山淺間公園是到富士山必去的賞櫻勝地。每逢櫻花季，可以拍下富士山、五重塔及櫻花同框的畫面。喜歡攝影的，可順道到日川時計店、天梯小鎮等網紅景點。接著便可前往忍野八海，該處池水波光潾潾，與富士山構成一幅美麗的水墨畫，非常艷麗。

每逢4月中旬至5月，河口湖便會綻放約80萬棵芝櫻，也是來富士山必去的賞櫻景點。在4月5日至14日，當地還會舉行十分熱鬧的「河口湖櫻花祭」，是感受當地風情的好時機。除賞櫻外，河口湖亦提供溫泉、釣魚所、博物館等娛樂場所。

行程推介：新倉山淺間公園⮕富士山⮕忍野八海⮕河口湖



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日本韓國賞櫻玩法推介【5】大阪／京都——嵐山一日遊

嵐山一帶擁有約1,500棵櫻花，而且還有著名的觀光交通「嵯峨野觀光小火車」，以及京都標籤性的景點竹林小徑，也是賞櫻一日遊的好選擇。如果由嵐山站出發，可先到天龍寺，再到竹林小徑，然後乘搭小火車到龜岡站，轉搭船或步行至馬堀站乘JR回市區，結束一日的行程。

提提大家，「嵯峨野觀光小火車」於櫻花季一票難求，如計劃前往嵐山賞櫻，建議提早一個月預約。

行程推介：天龍寺⮕竹林小徑⮕乘坐小火車至龜岡站後，折返回市區／乘坐小火車至龜岡站後，不出站原車返回



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除了日本，韓國也是近年不少人的賞櫻地點，如果對韓國偶像劇擁有浪漫的憧憬，不妨考慮前往首爾或釜山浸沉在韓劇與櫻花的夢幻氛圍之中。

韓國篇

日本韓國賞櫻玩法推介【6】釜山——慶州大陵苑一日遊

慶州是韓國人熱愛的賞花勝地，這裡不但可看到櫻花滿開的景色，還可看到歷史遺跡和韓屋。推介第一站先到大陵苑。每逢櫻花季，櫻花便會從石牆旁延綿開去，極具韓國宮廷劇的浪漫氣氛。接著便可前往普門觀光園區，該地佔地面積約1,033公頃，園區內有各種水上休閒設施、步道、普門湖等娛樂設施，值得花上一天時間閒逛。

行程推介：大陵苑⮕普門觀光園區



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日本韓國賞櫻玩法推介【7】韓國——首爾一日遊

首爾市區內也有非常多的賞櫻景點，方便不想長途跋涉追櫻的朋友。第一站可先到德壽宮欣賞與古殿互相輝映的巨大垂枝櫻，再前往恬靜的南山公園散步。每逢櫻花季，公園內的各處便鋪滿櫻花，隨便挑一條步道也能拍出絕美的照片。另外記得預留時間在晚上登上首爾塔，俯瞰整個首爾的夜景。

行程推介：德壽宮⮕南山公園⮕首爾塔



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日本韓國賞櫻玩法推介【8】韓國鎮海市＋余佐川＋慶和站櫻花路一日遊

鎮海市位於慶尚南道昌原市附近，曾被美國CNN評為「韓國必訪50大景點」之一，當櫻花滿開時，整座城市被過百萬棵粉白色的櫻花包圍，景觀非常震撼。此外，鎮海市在春季還會舉辦著名的「鎮海軍港節」慶典，有文化巡遊、軍樂表演等精彩活動，氣氛相當熱鬧！

鎮海市另一著名的賞櫻勝地餘佐川，曾是熱播韓劇《羅曼史》的拍攝地，小溪兩旁佈滿繁盛的櫻花，春風吹起時便散落著夢幻的櫻花雨，另外還有慶和站櫻花路，可捕捉到火車駛過時，牽起萬千花瓣的瞬間，打卡一流！

行程推介：鎮海市⮕餘佐川⮕慶和站櫻花路



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日本韓國賞櫻玩法推介【9】韓國果川市首爾大公園＋韓國民俗村一日遊

如果想帶同小朋友一起賞櫻，推介前往首爾大公園。公園配備各種玩樂設施，包括動物園、遊樂園、美術館等場所，在賞櫻的同時，還可順道帶小朋友放電，適合安排作為半日至一日遊的行程。

如體力許可，還可前往古色古香的龍仁市民俗村。該村保留了傳統韓屋的特色，街道古樸典雅，還可欣賞到當地傳統的藝術表演及品嘗地道美食。

行程推介：首爾大公園⮕韓國民俗村



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日本韓國賞櫻玩法推介【10】韓國光陽市梅花村一日遊

除了櫻花，每年3月初也是韓國梅花盛開的時節，想觀賞到瑰麗的梅花，不妨考慮光陽梅花村。作為韓國最大的梅花觀賞勝地，村落被數十萬棵梅花樹圍繞，在盛開時白梅花沿著山脊綿延至整條村子，畫面極其壯觀。此外，村內還會舉辦梅花慶典，有一系列梅花韓服表演﹑街頭表演和音樂表演等等活動，順道還可遊覽全州韓屋村，感受獨特的傳統文化！

行程推介：光陽市梅花村⮕全州韓屋村



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日本韓國賞櫻玩法推介【11】韓國泰安郡韓國花卉公園一日遊

位於泰安市內的韓國花卉公園，在春季期間便會有數以百種色彩繽紛的花朵開花，其中鬱金香更超過300多種，而泰安市亦會定期於每年春季舉辦鬱金香節，該節慶屬於「世界五大鬱金香節」之一，現場有許多以鮮花佈置的打卡位，光是打卡已經值得花上半天。另外，如果想找一些當地的特產，也推介大家到訪附近的有機農場士多啤梨園，體驗摘士多啤梨活動。

行程推介：泰安郡韓國花卉公園⮕有機農場士多啤梨園



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日本韓國賞櫻玩法推介｜Trip.com 日韓台泰、台灣快閃優惠

每逢櫻花季，熱門賞櫻城市的機票及酒店價格便會大幅上升，大大增加旅行成本！如果想節省更多旅費，現時Trip.com在春季期間有超多著數優惠，當中有日本、韓國、台灣及泰國等旅遊勝地可選擇，範圍涵蓋機票、酒店、門票及租車，優惠更低至半價。另外，台灣更有額外快閃優惠，酒店低至4折！

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