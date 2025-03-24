華僑城創意文化園｜新開Loft53園區！300品牌進駐　美食+打卡攻略

華僑城創意園｜位於南山區和福田區中間位置的華僑城創意文化園，有玩味十足的大型打卡裝置，又有手作小店，更不定期有大大小小的藝術展覽，是不少年青人的聚腳地。近日園內新開了區域Loft53，為園區再增添了些美食和潮牌，《香港01》好食玩飛記者將介紹華橋城創意園3大打卡點及美食，不妨周末逛逛。



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華僑城創意園｜舊工業區改造 近300家小眾品牌進駐

深圳華僑城創意文化園位於南山華僑城東北部，前身為80年代的舊廠房，現已發展成佔地15萬平方米的創意產業園區。園區有近300家小眾品牌，由設計公司及藝文機構開設，不時舉辦T街創意市集、OCT-LOFT國際爵士音樂節等活動，成為文青必到蒲點。

華僑城創意園｜Loft53新街區3月開幕

創意園分為北區及南區，Loft53新街區於3月18日在南區開幕，為創意園增加了SMOO MARKET和mindpark，兩座新商業空間，多了近17間的新店。

其中美食有裝修激似韓國咖啡店的東南亞菜NA MEAL、日式輕食好好食堂、創意涼茶舖氣量等。主售日式輕食的好好食堂獲不少網民大讚，除了日式定食造型精緻，更新增了咖啡選擇，店內走小清新風格，讓人感到放鬆。除了食肆，SMOO MARKET也有市集，售戶外用品、寵物用品、手工製品可、持續產品等。

華僑城創意園｜北區多美食 復古黑膠書店

創意園地大，分南北兩區，各有特色。北區方面美食有常見品牌木屋燒烤、奈雪的茶、瑞幸咖啡等，又有多間小店或酒吧可小酌兩杯。而北區都有三間小店獲不少本地網民推薦，其中有復古味濃厚的有黑膠售賣的舊天堂書店，另外風格獨特的戀物百貨商店及集內地設計師服飾IM LOFT SHOP。

華僑城創意園｜南區深圳字樣打卡牆成招牌

南區則有OCAT藝術中心、D+藝術館等多個建築，亦有3個招牌打卡位。第一個則是OCAT藝術中心外的光影牆，藝術中心外的樹木在陽光的映照下為白牆增添了光影，營造出簡潔的感覺。另一個打卡位亦是深圳字樣的打卡牆，紀錄旅行必備！最後當然要歎咖啡作下午茶，山池咖啡的設計帶日系風格，門外亦是個不錯的打卡點。

華僑城創意園｜羅湖口岸、福田口岸地鐵直達

華僑城創意園位於深圳地鐵1號線的橋城東地鐵站A出口附近，從羅湖口岸出發可乘搭1號線約50分鐘直達。另外，從福田口岸出發，可以在4號線的會展中心站轉乘1號線，約33分鐘即可抵達。

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