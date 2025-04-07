珠海長隆海洋王國｜鯨鯊館必去！行程/美食/套票攻略｜附酒店推介

珠海長隆海洋王國攻略｜長隆國際海洋度假區向來是香港人快閃旅行的熱門選擇，其中海洋王國更是熱門中的熱門。可是，園區這麼大又該怎麼玩？帶著小朋友如何玩得更輕鬆？以下已為大家整理海洋王國的行程攻略，包括必玩機動遊戲、打卡景點、酒店、餐廳推介、交通方法及旅遊小貼士等詳情，準備快閃旅行的千萬不能錯過！



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珠海長隆海洋王國共設有八大主題區域，分別為海洋大街、海豚灣、雨林飛翔、海洋奇觀、橫琴海、極地探險、英雄島、海象山。園區佔地面積達132萬平方米，約東京迪士尼樂園的2.8倍，想在有限時間內暢玩各大區域，就必須做足功課！

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珠海長隆海洋王國佔地面積達132萬平方米，約東京迪士尼的2.8倍。（Trip.com）

珠海長隆海洋王國攻略｜購票攻略：想早入場買哪種門票？

珠海長隆海洋王國於早上10:00開始營運，如果提早進場，建議可購買「兩日門票」，就可以享有提早一小時進場的特權（即早上9:00可入場）。另外亦非常推介入住長隆旗下的酒店，除了鄰近各大園區之外，最重要的是大部分酒店也包含樂園套票，除了一樣提供早入場特權外，價錢亦較為實惠！

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準備好門票以後，就可以開始計劃行程！以下為園區熱門必玩的機動遊戲和必去的打卡景點，早入場的朋友可因應興趣預先遊玩！

珠海長隆海洋王國攻略｜必玩9大景點！過山車＋打卡勝地

珠海長隆海洋王國必玩【1】過山車：鸚鵡過山車

鸚鵡過山車位於「雨林飛翔」，身高要求1.32米以上，可說是整個園區裡離心力最強的過山車。此過山車設有旋轉棧道，讓乘客360°旋轉，讓你忍不住大叫，適合追求刺激感的朋友。

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珠海長隆海洋王國必玩【2】過山車：冰山過山車

冰山過山車位於「極地探險」，身高要求1.2米以上，刺激程度與鸚鵡過山車相若，共有兩個坡度。值得留意，因滑下時會濺起水花，坐在後排的一定會被打濕。園區內可購買雨衣（20元人民幣），若沒有自備的話，強烈建議預先購買！

珠海長隆海洋王國必玩【3】過山車：超級激流

超級激流位於「海象山」，身高要求1.2米以上，沒有太強的離心力，但坡度較高，俯衝下來時非常涼快，不過要留意，這個過山車同樣會濺起水花，故此遊玩前務必準備雨衣！

珠海長隆海洋王國必玩【4】過山車：叢林過山車

叢林過山車位於「海鳥世界」，有一點點離心力和高低起伏不大的坡度，為大部分小朋友喜歡的項目，整個過程約30秒。如果小朋友想體驗過山車，又怕太刺激的機動遊戲，這個無疑是好選擇。

除了刺激的過山車，園區還有打卡一流、老少咸宜的展館和劇場值得參觀，推介以下超有氣氛的熱門打卡景區給大家！

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珠海長隆海洋王國打卡【5】打卡勝地：鯨鯊館

鯨鯊館擁有成千上萬的珍稀魚類，主要展示鯨鯊和魔鬼魚，其中最為矚目的是弧形水底長廊，以及高8.3米、長39.6米的玻璃觀賞屏，讓你很容易投入其中，靜靜觀賞海洋生物的千姿百態。

珠海長隆海洋王國打卡【6】打卡勝地：海牛館

海牛館主要展示西非海牛、世界各地的淡水魚、淡水生物。館內擁有超過60多種珍稀淡水魚，包括被列為國家一級保護動物的中華鱘、來自南美的海象魚和國家二級保護動物娃娃魚，是喜歡水族館的朋友必去的展館。

珠海長隆海洋王國打卡【7】打卡勝地：海鳥世界

海鳥世界不但擁有多種生於在海洋的鳥類，如鵜鶘、白鶴、白枕鶴、東方白鸛、蒼鷺等等，而且還有斑海豹、綠海龜等動物，就連近年來人氣高企的水豚也可在此觀賞得到，是適合帶小朋友來觀賞可愛動物的好去處。

珠海長隆海洋王國打卡【8】打卡勝地：海獅劇場、白鯨劇場、海豚劇場

珠海長隆海洋王國共設有3個表演劇場，分為海獅、白鯨和海豚表演，觀眾還有機會與表演的動物互動。由於演出時間每日不同，建議出發前可於「長隆APP」查詢。以下為3個劇場的最佳觀賞位置。

劇場最佳觀賞位置：

海獅劇場：推介優先選擇靠近「海象進場通道」、除第一排之外的前排位置（因第一排會被攔杆擋住）。

白鯨劇場：優先選擇D區4-6排；次選C／E區4-6排。因視野較廣，且不易被白鯨噴濕。

海豚劇場：選擇中間前排位置即可。（切勿坐第一排，會被噴濕）



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珠海長隆海洋王國打卡【9】打卡勝地：海洋幻彩煙火秀

海洋幻彩煙火秀於每天晚上8:00舉行，歷時約14分鐘，可說是到珠海長隆海洋王國必看的重點項目！與大部分樂園一樣，煙火秀不設觀賞席，因此建議大家提早「霸靚位」，以下2大最佳觀賞位置推介給大家：

煙火秀最佳觀賞位置：

1. 海洋王國入口廣場

2. 廣場入口左手邊的柵欄旁邊。這裡可看到水上飛人表演和火山噴發特效，提提大家，切勿坐在柵欄後面的台階上，因容易被阻擋視線。



海洋幻彩煙火秀於每天晚上8:00舉行，務必預留時間觀看！（珠海長隆海洋王國官網）

珠海長隆海洋王國攻略｜行程安排

珠海長隆海洋王國非常大，因此建議至少玩兩天或以上，以下為兩日一夜的行程予大家參考：

Day1：於酒店辦理後Check in後出發 → 鯨鯊館 → 海底互動船 → 鸚鵡過山車 → 海牛館 → 海豚灣 → 海豚劇場 → 5D城堡影院 → 海洋幻彩煙火秀



Day2：夢幻海洋 → 超級激流 → 激浪帆船（可選）→ 海獅劇場 → 海鳥世界 → 叢林過山車 → 企鵝過山車（親子向機動遊戲）→ 企鵝館 → 北極熊館 → 冰山過山車 → 白鯨劇場 → 大巡遊 → 海洋幻彩煙火秀



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如時間充裕，可前往同屬海洋度假區的演藝場館，觀賞融合中國、俄羅斯、阿根廷、美國等多國風情的馬戲表演《長隆秀》。👉🏻✨《長隆秀》門票優惠✨

珠海長隆海洋王國攻略｜餐廳美食推介

1. 海底餐廳

海底餐廳就位於鯨鯊館左邊，主打中式風味的美食，人均約為300元人民幣，其一大特色是餐廳被長達7米的深海螢幕環繞，抬頭便可觀賞各種珍稀動物，在這裡用餐非常有氣氛！

2. 橫琴灣畔餐廳

橫琴灣畔餐廳主打粵菜，位於白鯨劇場對面，看完劇場直接前往最方便不過！餐廳不但口味齊全，選擇繁多，而且人均約80元人民幣，性價比很高！此外餐廳也是觀賞煙花秀的絕佳位置，因此推介晚上在這裡用膳！

3. 雨林餐廳

雨林餐廳以東南亞食物為主，如越南河粉、星馬肉骨茶飯、海南雞等等。此外，餐廳亦是區內唯一一間可在室內觀賞到鸚鵡過山車的地方，大部分主食約為48元人民幣，價錢非常親民。

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珠海長隆海洋王國攻略｜酒店推介

珠海長隆酒店推介【1】長隆飛船酒店（Chimelong Spaceship Hotel）

長隆飛船酒店（Chimelong Spaceship Hotel）位於珠海橫琴長隆國際海洋度假區內，鄰近長隆飛船樂園、珠海長隆海洋王國及橫琴水世界。酒店坐擁多達1,250間客房及套房，每間房有不同主題，例如：星球、太空、飛船主題等。房內均配備私人浴室、露台、迷你吧等設施，套房另設浴缸。酒店附設主題餐廳、無邊際泳池、健身室、兒童遊樂場等設施。

長隆飛船酒店（Chimelong Spaceship Hotel）

房價：人均HK$357起（飛船雙床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣1號

交通：珠海長隆站車程9分鐘

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珠海長隆酒店推介【2】長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）（Chimelong Hengqin Bay Hotel (Changlong Flagship Store)）

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）（Chimelong Hengqin Bay Hotel (Changlong Flagship Store)）鄰近隆橫琴國際馬戲城、海洋王國、橫琴灣水世界等景點，地理位置優越！酒店擁有1,808間客房及套房，各具海洋特色，配有露台、浴缸、辦公桌等，親子房型另提供兒童用品及玩具。酒店亦提供室內及室外泳池、水上樂園、小童游泳池、兒童遊樂場、篝火晚會、烹飪體驗等設施及活動。

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）（Chimelong Hengqin Bay Hotel (Changlong Flagship Store)）

房價：人均HK$310起（度假園景大床）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣

交通：珠海長隆站車程6分鐘

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珠海長隆酒店推介【3】珠海長隆企鵝酒店（Chimelong Penguin Hotel）

珠海長隆企鵝酒店（Chimelong Penguin Hotel）坐落在橫琴新區，距離珠海長隆站僅珠海長隆海洋王國、長隆國際馬戲城、長隆飛船樂園等景點。酒店提供多達2,000間主題客房及家庭房，房內均配備兒童設施、私人浴室、雪櫃等基本設備。酒店更擁有企鵝館、主題餐廳、戶外美食廣場、健身室、小童俱樂部及兒童遊樂場等超多設施！

珠海長隆企鵝酒店（Chimelong Penguin Hotel）

房價：人均HK$310起（極地大床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣

交通：珠海長隆站車程6分鐘

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珠海長隆海洋王國攻略｜3大交通方法

1. 直通巴士──適合打算早上出行的朋友

環島中港通、永東巴士及中旅巴士均設有直通巴士，經港珠澳大橋直達長隆橫琴灣酒店、長隆企鵝酒店或長隆飛船酒店等位於園區內的酒店，而且九龍、新界均有上車點，車程約2小時40分鐘，車費為150元港幣。須留意，直通巴的出發時間主要集中在早上，因此較適合打算一大清早出發的朋友。

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2. 珠海金巴──適合居住在鄰近機場的朋友

如果是住在鄰近機場的朋友，可選擇乘坐城巴機場快線，於港珠澳大橋香港口岸下車，然後轉乘金巴由香港到達珠海橫琴口岸，車費為日間65元人民幣；夜間70元人民幣。接著Call車直接到珠海長隆海洋王國，車程約20分鐘，車費約35元人民幣。

提提各位爸爸媽媽，金巴只允許乘客免費攜帶一件行李，如攜帶BB車（只限可摺式）就記得購票前先詢問職員意見。

3. 坐船──適合居住在中環或尖沙咀的朋友

港澳碼頭及中港城碼頭設有每日6班由香港前往珠海長隆的船班。船程約為70-90分鐘，到達後轉乘的士或Call車到珠海長隆海洋王國。車程約為50分鐘，車費約230元人民幣。

港澳碼頭及中港城碼頭設有每日6班由香港前往珠海長隆的船班。（資料圖片）

珠海長隆海洋王國攻略｜小貼士──帶小朋友必睇！

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1. 酒店及園區提供嬰兒手推車租借服務，酒店為軟座；園區為硬座。

2. 記得在園區門口拿地圖，以免迷路。

3. 提前準備蚊怕水、一次性雨衣（園區提供20元人民幣一件）、水樽（園內餐廳可加水）

4. 可於Wechat小程序「長隆旅遊」，底部按「遊玩」，便能看到當日的表演時間及各機動遊戲的等候時間。

5. 園區面積大，步行時間較長，建議穿運動鞋。



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