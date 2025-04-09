長隆飛船樂園音樂節｜水中芭蕾等6大必睇　Trip.com門票劈價7折

長隆飛船樂園音樂節優惠｜珠海橫琴長隆度假區向來是港人快閃度假的熱門選擇。好消息來了！由即日起至5月25日期間，長隆飛船樂園推出橫跨復活節、勞動節和佛誕假的《虎鯨音樂節》，亮點包括有虎鯨共同演出的音樂會、水中芭蕾表演、超級虎鯨大巡遊等。另外，長隆海洋王國《鯨鯊生日派對》連同全面升級的《長隆秀》亦已隆重登場！Trip.com亦推出雙人門票7折優惠，勁減足足$285！今次介紹音樂節必玩的6大活動，以及度假區全新活動詳情！



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橫琴長隆飛船樂園由即日起至5月25日舉行《虎鯨音樂節》，小編今次整理園區6大全新娛樂元素，為大家介紹，除了有精彩的虎鯨海洋霸主秀，還有一系列的音樂會、花車巡遊、海洋煙花秀等精彩表演項目。現時Trip.com更有飛船樂園、海洋王國、《長隆秀》雙人門票7折優惠，其中飛船樂園更由原價$859，劈價低至$574，人均$287即可入場！

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橫琴長隆飛船樂園即日起至5月25日舉行《虎鯨浪潮音樂節》。（Trip.com）

橫琴長隆飛船樂園6大活動推介【1】深海虎鯨奇遇音樂會

一樓的鯨奇宇宙及二樓的虎鯨科普劇場，主打與虎鯨相關的視聽體驗，焦點落在鯨奇宇宙的深海虎鯨奇遇音樂會。除了有專業管弦樂隊演奏外，還特意融入虎鯨叫聲和心跳聲等真實自然的聲音，令音樂會更有「生命力」！不得不提，音樂會設有超巨型虎鯨展缸，讓虎鯨也一同參與演出，上演一場視覺與聽覺並存的精彩Show！

橫琴長隆飛船樂園6大活動推介【2】虎鯨狂歡派對

「虎鯨狂歡煙花派對巡遊」在平日與周末均有不同的活動！星期一至五，樂園重頭戲《超級虎鯨大巡遊》會於二樓第二層的深海遊樂場上演。巡遊將有多輛經典花車、人偶、逾百名俊男美女演員、機械人等載歌載舞，氣氛超熱鬧！

周末及節日期間，飛船樂園二層更會延遲至晚上8時才閉園，Ending Show特別加入飛船視角的精彩飛船激光煙花秀，作為一日完結非常完美！

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橫琴長隆飛船樂園6大活動推介【3】搖滾燈光秀

位於一樓的「鯨鯊黑洞」會搖身一變成為搖滾燈光秀舞臺。搖滾樂愛好者絕不能錯過。除了有專業的搖滾樂隊於現場獻唱外，還有節奏大師體驗區，讓大家親身感受重金屬搖滾魅力！

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橫琴長隆飛船樂園6大活動推介【4】珊瑚展缸 × 水中芭蕾表演

說到最矚目，定要提到同樣位於一樓的「珊瑚秘境」。區內擁有超大型活體珊瑚展缸，除了可觀賞到唯美的水中芭蕾表演，還可看到穿梭於五彩斑斕的珊瑚叢中的海洋王子。而缸外也有真人版音樂盒，用音樂和舞蹈，讓你仿如置身於海洋童話世界之中。

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橫琴長隆飛船樂園6大活動推介【5】Cosplay二次元走秀

喜歡Cosplay的年輕朋友仔這次在飛船樂園也能找到最愛，而且，如果你穿着Cos服飾入園，直接就可以獲得音樂節紀念版明信片一套，很有儀式感！還有專門的Cosplay二次元走秀、彩繪化妝、攝影Cosplay合照等活動，讓你也成為其中一個Cosplayer，沉浸在其中！

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橫琴長隆飛船樂園6大活動推介【6】音樂動物街

飛船樂園的人氣IP熊貓妹豬將現身於一樓的戶外動物街，熊貓妹豬和虎鯨五隆會在這裡結為盟友，牠們的身影遍佈整個動物街，塑造出小型展館的特別空間，讓你在各處都能盡情打卡！還有，飛船樂園正門有一個音量分貝爭霸，入園的時候記得去參加一下，根據你的音貝值可以對應贏得獎品，只要夠大聲，就能贏得超好看的潮袋！

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除了飛船樂園《虎鯨音樂節》外，就連與它毗鄰的長隆海洋王國在3-4月也有狂歡活動，以及同區演藝場館《長隆秀》亦已全面升級！Trip.com同樣提供雙人門票7折優惠！無論是與三五知己，還是一家大小的家庭樂也非常適合，絕對值得花上兩至三天的時間探索園區的全新活動！

長隆國際海洋度假區全新活動：海洋王國3至4月限定《鯨鯊生日派對》

長隆海洋王國將為鯨鯊大搞生日派對，表演多項精彩節目，如鯨鯊共舞大巡遊、夜場鯨鯊生日限定煙花秀、海鳥世界水豚展區「萌趣春日遊行」，以及鯨鯊慶典派對主題街等等，當中不得不提鯨鯊生日限定煙花秀，將有數百架無人機配合全新煙花燈光特效，在夜空演繹一場震撼的視覺匯演！

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橫琴長隆海洋王國展開限定節目《鯨鯊生日派對》。

長隆國際海洋度假區全新活動推介：《長隆秀》全面升級

此外，榮獲國際各大馬戲節的金獎、以多角度舞臺設計見稱的珠海長隆度假區王牌節目《長隆秀》再度升級！《長隆秀》以集結二十多個國家的藝術風格，是一場橫跨亞洲、非洲、歐洲的大匯演而聞名的表演，節目包括高空雜技表演《天域使者》、水花四濺的《水上威尼斯》、馬術表演《大漠鐵騎》等，觀眾只要安坐席上，便能體驗一場涵蓋水、陸、空的多維度、驚心動魄表演！

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