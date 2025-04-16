九寨溝旅遊懶人包｜五彩池等4景點必去｜附美食/酒店/交通指南

九寨溝旅遊懶人包｜九寨溝在不少旅人心目中是「人間仙境」，全因每個景點的風景都猶如明信片般漂亮，更被網民譽為「上帝打翻的調色盤」。而且不同季節拜訪，都可以看到不同的景色，今次《香港01》好食玩飛頻道，將會為大家介紹九寨溝景點、美食、交通、住宿推介，馬上起行吧！



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九寨溝旅遊｜景點｜《國家地理雜誌》推薦

九寨溝景區內主要是看海、看瀑布等山水景風為主，景區內有多個打卡點，包括蘆葦海、雙龍海、火花海、臥龍海、樹正群海，樹正瀑布、五彩池、長海、五花海、諾日朗瀑布、珍珠灘瀑布等等，這次將會重點介紹4個景點。

九寨溝景點推介【1】五彩池

五彩池被譽為「九寨之眼」（小紅書@向時適）

五彩池以變幻莫測的湖水顏色聞名，被譽為「九寨之眼」，池底受‌礦物質沉積‌影響，導致湖底形成一片乳白色，透徹的湖水受‌藻類與微生物‌影響，呈現出藍、綠、黃的色調，如果秋天拜訪更有遍山紅葉襯托，顯得更漂亮。

九寨溝景點推介【2】諾日朗瀑布

諾日朗瀑布是中國最寬的鈣化瀑布。（小紅書@hmily）

諾日朗瀑布位於九寨溝景區中心位置，瀑布寬270米，是九寨溝眾多瀑布中最寬闊的瀑布，同時是中國最寬的鈣化瀑布，冬季還會形成壯觀的冰瀑奇景，超級震撼！諾日朗在藏語是過來是男神的意思，象徵高大雄偉。

九寨溝景點推介【3】珍珠灘瀑布

珍珠灘瀑布是1986版《西遊記》片尾取景地。（小紅書@山里老百姓）

珍珠灘瀑布位於鏡海和金鈴海之間，海拔2443米，瀑布高21米，寬162米。瀑布來自山上融化的雪水，雪水從高處衝到谷底，水花一顆顆猶如珍珠，非常壯觀，此處更是1986版《西遊記》片尾取景地。

九寨溝景點推介【4】五花海

五花海曾被《國家地理雜誌》評為「中國最美湖泊」（小紅書圖片）

五花海位於九寨溝的日則溝中段、孔雀河上游，其亮點在於其變幻莫測的湖水顏色，湖底沉積的鈣化物質、藻類及礦物質在陽光折射下，讓湖水呈現出晶瑩透亮的藍綠、鵝黃等不同的顏色，周邊山林映照在湖中，任何角度都可以拍出漂亮風景！更曾被《國家地理雜誌》評為「中國最美湖泊」。

九寨溝旅遊｜美食｜必試藏族美食

別以為景區主力看風景，九寨溝景區附近有不少藏族美食，用料以羊肉、牛肉為主，當中包括牛肉火鍋、牛肉粉牛肉湯鍋、羊肉湯鍋、烤全羊、手撕羊肉、青稞餅等等。網民推薦到埗後可以飲用油酥茶，有助舒緩高山反應帶來的不適。

九寨溝旅遊｜住宿｜景區靚景星級酒店

九寨溝酒店推介【1】九寨康萊德酒店 （Conrad Jiuzhaigou）

九寨康萊德酒店 （Conrad Jiuzhaigou）屬於希爾頓酒店集團旗下，酒店提供161間客房，由於酒店於群山環抱，鄰近溪流湖泊，所以客房的陽台可以看到漂亮的山景或湖景，如果是冬天更有機會看到雪山，更被Trip.com評為「阿壩藏族羌族自治州靚景酒店第2名」。酒店附送黃龍九寨機場專車接送服務，如果乘坐飛機到九寒溝的朋友記得預約接送，而乘坐大巴的朋友亦可以請酒店從車站接送到酒店，酒店內部則有電瓶車接送。

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九寨康萊德酒店 （Conrad Jiuzhaigou）

房價：人均HK$732／晚起（豪華大床房）

地址：四川阿壩州九寨溝縣漳扎鎮郎寨村

交通：高鐵黃龍九寨站乘坐景區大巴車程約兩小時

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九寨溝酒店推介【2】九寨英迪格酒店 （Hotel Indigo Jiuzhai）

九寨英迪格酒店 （Hotel Indigo Jiuzhai）屬於洲際酒店集團旗下，提供客房208間，面積由430呎到1292呎，寬敞舒適，酒店的房間極具藏族風格，早餐時段也有供應藏式的食品，如酥油茶、糌粑、酸奶，房價一般已包minibar，並免費接機服務、藏裝體驗。而且酒店的設施齊全，健身室、圖書館、棋牌室、兒童遊樂場。酒店位於魯能小鎮內，除了酒店的餐廳外，周邊都有其他餐廳，而且價格實惠。喜歡滑雪的朋友可以冬天到訪，酒店離滑雪場非常近，還有免費直通車。

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九寨英迪格酒店 （Hotel Indigo Jiuzhai）

房價：人均HK$581／晚起（精品大床房）

地址：四川阿壩州九寨溝縣漳扎鎮郎寨村

交通：高鐵黃龍九寨站乘坐景區大巴車程約兩小時

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九寨溝酒店推介【3】桔子酒店（九寨溝景區店） (Orange Hotel (Jiuzhaigou Scenic Area))

桔子酒店（九寨溝景區店） (Orange Hotel (Jiuzhaigou Scenic Area)) 位置相當便利，距離九寨溝入口僅8分鐘車程，距離5D劇院實景演出場地「九寨溝宋城千客情景區」僅2分鐘車程，而且酒店可提供來回接送，大受住客讚揚。酒店在2023年開幕，提供客房125間，酒店設施、設備都新淨、先進，提供智能馬桶、機械人送餐服務等等，獲Trip.com評為「阿壩藏族羌族自治州精選4星級酒店第6名」。

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桔子酒店（九寨溝景區店） (Orange Hotel (Jiuzhaigou Scenic Area))

房價：人均HK$144／晚起（月若流金雙床房）

地址：四川九寨溝九寨溝縣漳扎鎮漳扎村3組52號

交通：高鐵黃龍九寨站出發車程約兩小時

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九寨溝酒店推介【4】九寨魯能希爾頓度假酒店 （Hilton Jiuzhaigou Resort）

九寨魯能希爾頓度假酒店 （Hilton Jiuzhaigou Resort）是希爾頓旗下酒店，提供255間客房，每間客房都可以看到漂亮山景，房間內提供浴鹽等用品，家庭出遊帶著小朋友，也會為小朋友安排日用品，送上糖果、小熊等等，不少住客都反映酒店服務非常周到，照顧無微不至。另外，酒店還有機場接機服務，如果乘搭飛機到九寨黃龍機場的朋友，可以先聯絡酒店安排。

九寨魯能希爾頓度假酒店 （Hilton Jiuzhaigou Resort）

房價：人均HK$541／晚起（希爾頓雙床房）

地址：四川阿壩州九寨溝縣漳扎鎮郎寨村

交通：高鐵黃龍九寨站乘坐景區大巴車程約兩小時

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九寨溝酒店推介【5】九寨溝戴斯温德姆酒店（JIUZHAIGOU DAYS HOTEL BY WYNDHAM）

九寨溝戴斯温德姆酒店（JIUZHAIGOU DAYS HOTEL BY WYNDHAM）屬温德姆酒店及度假村旗下酒店，酒店在2024年開幕，提供客房102間，房型分為套房、觀景房、花園房、單人間、標準間、親子間等等。酒店有商務車免費接載住客直達景區門口，約10分鐘就可以到達景區。抵達酒店時，亦可以請酒店派車到大巴站接送。

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九寨溝戴斯温德姆酒店（JIUZHAIGOU DAYS HOTEL BY WYNDHAM）

房價：人均HK$173／晚起（高級單間）

地址：九寨溝漳扎鎮漳扎村三組184號

交通：高鐵黃龍九寨站乘坐景區大巴至名人酒店站下車，車程約兩小時

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九寨溝旅遊｜交通｜高鐵到黃龍九寨站

1 香港到九寨溝交通

香港沒有直達九寨溝的高鐵，如轉車可從香港西九龍站乘坐到成都東站的高鐵，再從成都東站轉乘至黃龍九寨站，車程總共約10小時。建議首日早上出發，下午到成都先留一天休息，翌日再轉車到黃龍九寨站。香港西九龍站到成都東站高鐵車票二等座為$956，成都東站到黃龍九寨站高鐵二等座車票為$155。

2 九寨溝交通

出發前可預先聯絡酒店，部份位於景區附近的酒店提供來往黃龍九寨站或九寨黃龍機場的免費專車接送，或酒店出發到景點的免費專車。假如沒有提供接送服務，可在黃龍九寨站乘坐九寨溝的大巴，可以在景點區下車。

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