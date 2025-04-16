珠海Cafe 7推介｜海景落地玻璃/一口梳乎厘Pancake/一間有貓店長

珠海Cafe｜港珠澳大橋連接香港、珠海、澳門三地，珠海已經成為不少香港人、澳門人短途旅行的好去處！去旅行想休息下，《香港01》好食玩飛記者就整理了7間珠海Cafe，全部都空間寬闊、價格親民，更有部分是面海，充滿度假風情。趁著假期就來歎咖啡，食個Tea，放鬆一下！



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珠海Cafe【1】Station法式精釀小酒館——海景Cafe 正對日月貝

位於情侶路的Station，是由法國老闆開的小酒館，主打手工啤酒、輕食西餐如意粉、薄餅、沙律，人均價錢約¥92。酒館最大的亮點是其露天座位區，坐擁開闊海景，正對珠海地標「日月貝」，傍晚時分還能欣賞浪漫晚霞，度假氛圍感十足!

Station法式精釀小酒館

地址：珠海香洲區情侶路香洲灣東側海天驛站公園內1201配套用房

營業時間：09:30-22:30



珠海Cafe【2】麻雀與不叔咖啡館——貓店長超搶鏡

隱身於靜巷內的麻雀與不叔咖啡，由一棟充滿歲月痕蹟的老民宅改造而成，有網民分享樓上更是民宿。單是門面明亮的黃色門已成為招牌打卡位，店內亦充滿復古味的裝飾和選物，還有貓店長駐場，帶給人恬靜的感覺。招牌必喝就是其公雞碗Latte，造型獨特之餘咖啡味香濃，另外也有自家製檸檬撻、Affogato、巴斯克蛋糕等甜品，人均價錢約¥39，是個品嚐下午茶的好地方。

麻雀與不叔咖啡館

地址：珠海香洲區碧海路97號

營業時間：10:00-18:00（週二休館）



珠海Cafe【3】SAM OUTDOOR——270度全景落地玻璃

珠海海濱泳場的SAM OUTDOOR，最大亮點是270度全景落地玻璃設計，能將無敵海景盡收眼底，讓人彷彿置身度假村，亦是打卡一流的位置。餐廳主打早午餐，必試招牌包括層次分明的鮮蝦牛油果沙律、酸甜開胃的番茄蝦仁意粉，以及邪惡誘人的雙拼芝士薯條，每道料理都非常精緻，人均消費約¥70。

SAM OUTDOOR

地址：珠海海濱泳場

營業時間10:00-18:00（週二休館）



珠海Cafe【4】一尺花園——桂花Latte+超大空間

位於情侶中路的一尺花園，以其綠意環繞的環境，營造出遠離煩囂的寫意氛圍。這間 Cafe 共有兩層樓，空間設計別具巧思。一樓打造為辦公區域，二樓才是用餐空間。招牌必試淡淡桂花香氣融入濃郁咖啡的桂花拿鐵、創意十足的麵包雞頭蘑菇湯，以及鮮嫩牛肉沙律，人均消費約¥81。

一尺花園

地址：珠海香洲區情侶中路33號（門市地面停車場）

營業時間：10:30-21:30



珠海Cafe【5】M2 Kafe——爆紅韓系Cafe

位於環宇城的M2 Kafe，是近期在小紅書爆紅韓系Cafe，主打精緻甜點與輕食，人均消費約¥60-80。Cafe最大的亮點是其整面落地窗設計，陽光灑落時每個角落都自帶柔光濾鏡，特別是窗邊座位，隨手一拍都漂亮！必試空氣感十足梳乎厘Pancake系列，配上雪糕和水果是絕配，另外鹹食就有泡菜火雞麵、牛肉小漢堡、薯條等。建議平日到訪更能避開人潮。

M2 Kafe

地址：珠海港昌路環宇城L1-151單元

營業時間：10:00-22:00



珠海Cafe【6】詠春咖啡——詠春主題 八寶茶美式

詠春咖啡是間新中式Cafe，以傳統武術文化詠春為主題，人均消費約¥60。最驚豔的是店內那扇金魚缸窗台，影相一流！必點招牌「八寶茶美式」，將濃縮咖啡緩緩淋在八寶茶冰球上，看著茶湯漸漸暈染開來的過程充滿儀式感，最後茶香與咖啡的完美交融。紅木家具與懷舊擺件營造出穿越時空的氛圍，每個角落都值得細細品味。

詠春咖啡

地址：珠海香洲區白合街10-12號

營業時間：10:00-19:00



珠海Cafe【7】non-cafe——純白系獨棟Cafe

non-cafe是在拱北的純白系獨棟Cafe。白色外牆和半落地窗，營造出簡潔俐落的風格，天氣好的話，溫煦的陽光令整個空間感覺溫暖。non-cafe 的咖啡選擇不少，網民推薦特色梅紫蘇流沙美式、經典的招牌拿鐵、香濃的朱古力咖啡，以及口感豐富的抹茶Dirty。

non-cafe

地址：珠海香洲區聯安路106號

營業時間：10:00-18:00



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