珠海卡丁車推介4大｜室內室外賽道！新手、親子都玩得　¥40起玩得

珠海卡丁車｜卡丁車充滿速度感，考驗反應，不少人都對此活動感興趣。《香港01》好食玩飛記者就整理出4大珠海卡丁車場，有適合新手、小童的場地，也有較刺激的賽道，每個推介都價錢相宜且場地寛敞，卡丁車發燒友不妨北上一試。



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珠海卡丁車【1】錕鵬卡丁運動中心——¥88玩8圈

錕鵬卡丁運動中心面積有近43,056平方呎，內有卡丁車、射箭、陶瓷等遊玩項目，每個項目單一計算，其中卡丁車屬於室內車場，賽道有2至3個轉彎位，不算很長，而且較窄，不宜過車，不過勝在性價比高，¥88可以玩8圈，約8分鐘左右，加上在室內不用日曬雨淋就就可享受卡丁車的快感，又可以玩射箭、自製陶瓷等，更適合新手和小朋友。

錕鵬卡丁運動中心

地址：珠海橫琴創新方商場東區122-128商店

營業時間：周一至周日 10:00-22:00



珠海卡丁車【2】珠海國際賽車場——270cc賽車最高可達每小時75公里

對於已經有玩過卡丁車或有一定程度的車手們，就會追求更多彎道及速度，珠海國際賽車場或許更適合你。珠海國際賽車場賽道是戶外車場，全長約1公里，設有15個彎道，大直路、U型、S型等都可感受到，車道較闊，可以超車。最重要是270cc賽車以汽油發動，最高速可達每小時75公里，十分刺激，同時有一定危險性，所以建議更資深、有經驗車手前往。價錢方面，¥100玩1節，約8分鐘左右，¥360就可玩4節，約32分鐘左右。

珠海國際賽車場

地址：中國廣東省珠海市北區唐家灣鎮珠海國際賽車場

營業時間：周一至周日 9:00-18:00



珠海卡丁車【3】LUCKYSPACE運動歡樂場——6萬呎室內遊樂場 不止卡丁車

LUCKYSPACE運動歡樂場位於鬥門區萬達廣場，是一個大型室內遊樂場，場地有近6萬呎大，據悉有超過50項遊玩項目，有各式球類、大型運動區、科技類遊戲VR、9D戲院等，另外包含卡丁車、碰碰車、射擊等，包羅萬有。不玩卡丁車的朋友都可以一起玩！單人票最平¥69.9可玩3小時，雙人更有¥64.5優惠，是親子玩樂好去處。

LUCKYSPACE運動歡樂場

地址：珠海市鬥門區井岸鎮知行路118號萬達廣場2號電梯直達4樓

營業時間：10:00-22:00



珠海卡丁車【4】天台卡丁車——¥40玩8分鐘

位於珠海香洲區的天台卡丁車場，顧名思義坐落於大廈天台之上，人均僅需¥198即可享受5次8分鐘的極速體驗，折合每次不到¥40，性價比超高！賽道雖不算特別寬敞，但設計了3-4個刺激的轉彎位，讓玩家充分感受漂移的快感。推薦傍晚時分前往，既能避開烈日又能欣賞日落美景。

天台卡丁車

地址：珠海香洲區敬業路88號旺角薈B棟4層B401

營業時間：14:00-21:30



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