珠海超市8間｜不只山姆盒馬！無需會員+貨倉超市　一間有即撈海鮮

珠海超市｜珠海好去處｜港車北上｜每逢假期，部分港人都會暫別香港北上玩樂，回程亦不忘到大型超市買價廉物美的水果、乾貨。《香港01》好食玩飛記者就搜集了8間珠海超市，有價格優惠又不用綑綁大量購買的倉儲式超市，又有¥15買到三餸便當的人氣超市，當然少不了山姆、沃爾瑪、盒馬等知名品牌！



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珠海超市【1】超會買——本地人推薦倉儲式超市

超會買是本地人推薦的倉儲式超市。貨品種類，整體規模不輸連鎖超市品牌，也有自家烘培品、肉類，食品日用品齊全，最重要是不需會員都可進入。部分貨品可以單購，例如單買一罐可樂¥1.85、一支茶¥3.99等，價格優惠又不用綑綁大份量購買，更適合小家庭、想買回港的人。不過網民提醒，倉內貨品離過期日不遠，建議留意過期日再囤貨。

超會買折扣倉

地址：香洲銘泰城市廣場B1層

營業時間：9:00-23:00



珠海超市【2】天虹超市——即撈海鮮+周二8折

位於金灣華發商都的天虹超市，以中高端社區超市定位，顧客讚環境乾淨，服務態度好，更有多款新鮮食材、熟食選擇，分區有即撈海鮮區，如新鮮基圍蝦、長腳蟹等；當季蔬果區，如海南芒果、山東蘋果等；預製熟食區如酸菜魚、佛跳牆等。雖然超市會員制並非必須，但成為會員後更可享有周二8折優惠。

天虹超市（金灣華發商都）

地址：紅旗鎮金河路720號金灣華發商都負一層A區01號

營業時間：周一至四、日08:30-22:00（周五及周六 08:30-22:30）



珠海超市【3】嘉榮超市——¥15買到三餸便當

嘉榮超市分別在鄰近橫琴口岸的勵俊龐都廣場、富華里及金灣家和城都有設店。嘉榮超市超市商品五花八門，不止蔬果新鮮，熟食更是超市招牌，¥15買到三餸便當，¥18.9買到燒雞，不但划算而且品質穩定良好，成為顧客的加餸之選！

嘉榮超市（勵駿店）

地址：琴政路勵駿龐都廣場商場主B1

營業時間：08:00-22:30



嘉榮SPAR超市（富華里店）

地址：九洲大道西2033號中海富華里14棟03號商鋪負一樓

營業時間：08:00-22:30



嘉榮SPAR超市（家及城廣場店）

地址：湖心路1138號家和城廣場負一層

營業時間：08:00-22:30



珠海超市【4】鵬泰超市——本土連鎖超市品牌

鵬泰超市是珠海本土連鎖超市品牌，在珠海各區設有多家分店，以平價惠民理念成為知名街坊老牌超市。超市商品種類齊全，從新鮮蔬果、肉禽蛋奶，到糧油副食、日用百貨一應俱全。以便宜價格，如特價雞蛋、促銷鮮魚，和定期推出的長者超值換購活動，深受顧客喜愛。

鵬泰超市（旺角薈店）

地址：心華路旺角百貨（繁豐大廈東北）旺角薈內

營業時間：07:30-22:30



鵬泰超市（鬥門招商花園城店）

地址：珠海鬥門招商花園城

營業時間：08:00-22:30



珠海超市【5】盒馬先生——即食波士頓龍蝦蒸粉絲

提到超市當然少不了全國都有分店的盒馬先生！盒馬先生去年進駐珠海，每逢假日都人頭湧湧，品牌以即撈海鮮和即做烘焙聞名，必試有波士頓龍蝦、榴槤千層蛋糕，還能現場加工海鮮即食！網民另外亦提及椰青¥9.9個、三文魚拼盤¥39.9等商品價格非常親民，建議在平日到訪。

盒馬鮮生（珠海萬象匯店）

地址：銀樺路102號萬象匯盒馬鮮生店

營業時間：08:00-22:00



珠海超市【6】山姆會員店——大大盒瑞士卷+牛肉片

山姆會員店近年進駐珠海，品牌最大賣點環境寬敞如倉庫，貨架超高，購物車巨大，美式風格十足！招牌商品必買瑞士卷、烤雞、榴槤千層蛋糕，還有澳洲牛肉、三文魚等。特色是大份量、高性價比，適合多人家庭或朋友夾單，但需年費¥260申請會員卡才能進入。

山姆會員店（珠海店）

地址：珠海市香洲區明珠北路338號樂世界購物中心山姆會員店（明珠北路與旅遊路交界處）

營業時間：09:00-22:00



珠海超市【7】沃爾瑪——老牌連鎖超市實惠之選

沃爾瑪是免會員制珠海老字號連鎖超市，比起超市更像百貨公司，從新鮮肉類，到衣服、寵物用品、日用品應有盡有。招牌必買¥6.8起現烤麵包、新鮮蔬果和特價凍肉，每天晚上8時半左右推出買一送一優惠。部分商品同樣可以單件購買，像可口可樂¥2.2罐、康師傅泡麵¥3.5包。不過特價商品保存期限較短，建議先看日期再入手。

沃爾瑪（摩爾廣場店）

地址：嶺南路68號（摩爾廣場負1層）

營業時間：08:00-22:30



沃爾瑪（前山店）

地址：梅華街道前山翠微西路188號沃爾瑪購物廣場

營業時間：08:00-23:00



珠海超市【8】百佳永輝——港式超市

百佳永輝亦稱為Taste，位於南灣華發商都內，雖然對當地人而言價位偏高，但因經常推出折扣和包裝精美而成為街坊常光顧超市。百佳與永輝的合作下，跟在香港的Taste感覺相近，不過食物種類則有涵蓋特色蒸點和意大利薄餅等。

百佳永輝（南灣華發商都店）

地址：大道8號華發商都A館F2層

營業時間：09:00-22:30



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