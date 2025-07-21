深圳科技館新館開幕　宇宙飛船登場！5大必玩+預約方法+交通

深圳新景點｜深圳科技館（新館）將於5月1日試營運，以後去深圳又多一個好去處！新館總面積約13萬平方米，連同地下層數共有8層，當中一大亮點就是酷似「宇宙飛船」的外觀，非常值得打卡！記者整理新館5大樓層的特色、票價、預約方法及交通等資訊，詳情即睇下文！



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深圳科技館（新館）將於5月1日試營運！新館位於深圳市光明中心區，總面積約13萬平方米，連同地下層數共有8層，分為地上6層、地下2層，外型酷似一艘「宇宙飛船」。

展館以「數字文明，創新末來」為主題，共設有科技展示區、科普影院區、創新實踐區、科技交流區、公眾服務區、業務管理區、科普公園區等7大功能區，更是深圳目前最大的科技館，及首座數字文明創新科技館。

營業時間：周二至周五：10:00-17:00／周六至周日：9:30-17:00（16:30停止檢票）



深圳科技館（新館）外型酷似「宇宙飛船」。（網上圖片）

深圳科技館新館｜可模擬出極光、星雲、耀斑等宇宙現象

深圳科技館（新館）的帷幕牆面積逾6萬平方米，由9萬多塊不同尺寸的不銹鋼面板拼接而成，在陽光的折射下，能模擬出極光、星雲、耀斑等宇宙現象，契合了科技館的主題。

深圳科技館新館｜各樓層特色搶先看

深圳科技館（新館）展區主要分布在1至5樓，地下兩層為停車場；頂層為尚未公布詳情的天文觀測區，以及辦公室。

深圳科技館（新館）展區主要分布在1至5樓。（微訊@深圳生活寶典）

深圳科技館新館｜【1樓】科技影視體驗區——科普電影觀賞

深圳科技館（新館）1樓為科技影視體驗區，共設機械幻影牆、聲影之旅、溯源尋跡、無盡之夢、影像視界以及造夢空間6大主題區域，播放LED、3D、4D的科普電影以互動體驗。

深圳科技館（新館）【2樓】「你好，世界！」序廳——「科幻眼睛」打卡裝置

深圳科技館（新館）2樓為展館大廳，這層設有「你好，世界！」序廳，展區以探索智慧生活為主題，設有一個形似「科幻眼睛」的「Hello World」裝置，非常有科幻感，打卡一流！而裝置會向人們展示未來生活的想像，以及探索數字文明世界的可能性。此外，這個展廳亦有關於AI進化、世界零距離等20多個展項。

深圳科技館新館｜【3樓】「美好生活」展廳——「換臉換聲」的技術與明星對戲

位於3樓的「美好生活」展廳主要是通訊科技專館、低碳社區、 科技安全、AI等主題展區，可通過文字演變互動裝置了解文字的演化過程，從BP機、傳真，再到藍牙、WIFI，了解通訊發展的發展。

值得一提，大家還可在這裡通過「換臉換聲」的技術與明星對戲，從而反思虛擬世界的真實性，別具教育意義！

深圳科技館新館｜【4樓】智慧產業展廳——Cyberpunk風格的AI藝術展！

智慧產業展廳以「20+8」產業集群為主題，設有智能製造、智慧物流、生物醫藥等展區。此外，展館內還有Cyberpunk風格的AI藝術展、巨幕影院，以及可以觀星的天文觀測區。

深圳科技館新館｜【5樓】宇宙探源展廳——1:1還原的太空艙設施

宇宙探源展廳內的太空探索展區內，除了有1:1還原的太空艙設施外，還有逼真的星空頂、人造衛星，讓你仿如置身在航行於宇宙之中。此外，市民還可直接走進太空艙內參觀，沉浸式體驗太空人的生活。

深圳科技館新館｜預約方法

有興趣的朋友可以在「深圳科學技術館」公眾號，進入小程序，點擊「預約參觀」。提提大家，每個微信號只能預約一次，每次最多預約4人（小朋友亦計算在內）。另外，展區內的互動活動及影院也需預約！

票價：成人 50元人民幣；優惠票 16元人民幣

＊優惠票適用於6歲-18歲人士；全日制大學生、60歲以上長者

＊6歲以下、65歲以上人士免費



深圳科技館新館｜3大貼士

1. 建議可從展館的5樓從上往下體驗，以便回程。

2. 二樓及一樓設有餐廳，展廳門口亦有自動售賣機方便補及。

3. 三樓及四樓較多限時活動，開放首日人流可能較多，建議預留時間排隊體驗。



深圳科技館（新館）｜地址及交通方法

地址：深圳市光明區光明大道與光輝大道交叉口

交通方法：深圳地鐵6號線光明站，由C口、D口出站，從二層連廊通往場館。



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