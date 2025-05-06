AlipayHK送內地電話卡　免費領取教學　附1招拎¥2,000國家補貼

AlipayHK免費電話卡｜上深圳吃喝玩樂，不少餐廳或店舖只要登記做會員便可領取額外優惠，但一般都需要內地電話號碼。近日AlipayHK（支付寶香港）再度推出免費派發內地電話卡優惠，港人只需在AlipayHK應用程式登記，即可免費領取中國聯通的內地電話卡，卡內更有¥100儲值額！



此外，港人更可以內地電話卡於「雲閃付」應用程式登記領取國家補貼，購買電話或其他家電即享高達¥2,000優惠，詳情即睇內文！



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AlipayHK（支付寶香港）再度推出免費派發內地電話卡優惠，港人只需在AlipayHK應用程式簡單登記，即可領取中國聯通的「廣東聯通流量王白銀版電話卡」，內含¥100儲值額，可用作月費扣減。

領取方法如下：

1. 打開「AlipayHK」應用程式，於主頁點選「查看全部」；

2. 在「應用中心」點選「交通／旅遊」；

3. 點選「北上消費」；

4. 在全部分類中找到「深圳聯通」，點選「領取」；

5. 然後點選「立即領取」，即可憑QR Code於指定地點換領。



成功申請後，大家便可於中國聯通福田華強北中航城君尚分店，或羅湖口岸分店領取免費電話卡。領取時間為上午11點至下午6點，且領取時需出示回鄉證登記。領取後30天內有效。提提大家，如之前已辦理過此卡的用戶，則無法再次申請。

AlipayHK免費電話卡｜換領地點

領取地點︰

福田華強北中航城君尚店：深圳福田中航城君尚購物中心負一樓服務台

羅湖口岸店：深圳羅湖深圳站廣深自助售票點

領取時間︰上午11點至下午6點



AlipayHK免費電話卡｜¥2,000國家補貼優惠 港人都用得

此外，有了內地電話卡，港人還可享有購買手機及家電的補貼優惠。內地商務部於今年初推出「國家補貼」計劃，讓市民購買手機及家電時可享高達¥2,000的折扣，而持有回鄉證的港澳居民也可享有此優惠。港人只需憑內地電話號碼、內地銀行卡或信用卡及回鄉證於「雲閃付」手機應用程式登記，即可領取「國補」折扣券。

優惠期：即日起至2025年12月31日



領取「國補」折扣券教學詳情：

1. 打開「雲閃付」手機應用程式，位置設定成「深圳」；（帳號必須以內地電話號碼註冊，並完成「實名登記」）；

2. 在頁面點選「更多」，然後選擇「政府補貼」；

3. 在華中、華南地區找到「深圳」，然後點選「查看」；

4. 按需要補貼的家庭電器或電子產品項目點選「參與活動」；

5. 然後「點擊登錄」，並輸入申請人姓名、手機號碼、回鄉證號碼等相應資料，再點選需要的「國家補貼」折扣項目，簽署並提交電子承諾書即可領券。

6. 領券後72小時內，於指定門市購買數碼產品或家電時，以「雲閃付」支付便可兌換。



產品範圍：手機、平板、智能手錶、雪櫃、洗衣機、電視、冷氣機、電腦、熱水爐、家用爐具、吸油煙機、微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲



AlipayHK免費電話卡｜香港人領取「國家補貼」條件

1. 實名登記「雲閃付」帳號

2. 持有內地電話號碼、內地銀行卡或信用卡

3. 持有回鄉證



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