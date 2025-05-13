《水舞間》全新回歸5大亮點！9米深水池秒變陸地／25米高台跳水

水舞間回歸｜水舞間全新表演｜被譽為一生人必看一次的水上匯演《水舞間》以全新面貌在5月9日回歸新濠天地，吸引一眾政商界名人、明星到場支持，《香港01》「好食玩飛」記者親身直擊開幕禮當日盛況，還可率先體驗到一場嶄新集舞蹈、雜技、科技等於一身的藝術大匯演！除了全新「魔法花園」、「水之囚籠」、「未來城市」等震撼場面，9米深水池秒變陸地、25米高台跳水、空中芭蕾、電單車飛馳等，均能讓你沉浸於驚險刺激的魔幻之旅。



《水舞間》標誌場景之一，水中涼亭。（黃寶瑩攝）

水舞間｜全新《水舞間》隆重回歸 5.9公演首映

睽違5年再譽歸來的《水舞間》於5月9日正式回歸，全新構思的《水舞間》由佩帕里尼工作室（Peparini Studios）藝術總監朱利亞諾‧佩帕里尼（Giuliano Peparini）親自操刀，並與Our Legacy Creations團隊共同製作。包括13項全新舞台設計、激光佈陣等近300名台前幕後工作人員均來自30多個國家，其中更包括多位退役奧運健將。

《水舞間》新章以異鄉人對抗黑皇后，拯救安妮公主的浪漫故事為主線，加入全新角色「水手」，結合高空雜技、各式特技、燈光效果及超震撼瞬間即變的270度水池舞台，伴隨着交響樂團全新編曲錄製的表演音樂，讓觀眾感受到前所未有視覺聽覺等官能享受。記者就整理出演出5大亮點，讓大家先睹為快。

全新構思的《水舞間》加入13項全新舞台設計元素，再配合由交響樂團全新編曲錄製的表演音樂，讓觀眾感受到前所未有的史詩式演出。（黃寶瑩攝）

水舞間驚喜亮點【1】新角色水手隨時嚇你一跳

等待表演正式開始前，滑稽瘋癲的「水手」會靜悄悄走到你身旁，趁你拿起手機拍照不為意，「嘩」一聲近距離嚇你一驚！黑皇后的大臣亦不時會到你座位間搜索劇中寶劍，更會在觀眾席間展開一場寶劍追逐戰。表演還未開始，觀眾已全情投入，與劇中人物互動交流，被引領進入一場奇妙的魔幻世界之中。

表演正式開始前，滑稽瘋癲的「水手」會近距離嚇你一驚！（楊雙如攝）

水舞間驚喜亮點【2】全新場景水之囚籠 9米深水池秒變陸地

表演當中，最驚喜的一幕，莫過於公主被困海中囚籠，突破水面的剎那，約9米深、5個奧運標準泳池容量的水世界，10秒間變成陸地，震撼全場！原在水池中的異鄉人，就像從海中走到陸地，隔著囚籠與公主相遇，兩人的故事就此展開。

溫馨提示：舞台前兩排座位的觀眾要留意，水漲水退浪花四濺，不想濕身，記得穿上會場提供的雨衣欣賞表演了。

水舞間驚喜亮點【3】黑皇后從天而降 芭蕾舞團化身吊燈裝飾

除了公主，反派登場亦氣勢十足，先有身穿黑銀色泡泡裙的芭蕾舞團和骷髏兵團等待著皇后的降臨，當黑皇后戴著飄逸的黑紅色披肩從天而降，芭蕾舞團的泡泡裙亦化身吊燈裝飾，在空中飛揚；而骷髏兵團就在水池上的吊燈架上下舞動，他們的頭飾也不能錯過，那是由逾35萬澳門幣的施華洛世奇水晶共同打造，閃爆全場。

水舞間驚喜亮點【4】全新激光佈陣 電單車隊360度驚險旋轉

除了各種驚心動魄的高空跳水、空中芭蕾、和標誌性場景如水中涼亭外，全新《水舞間》亦增添Cyberpunk風格的激光佈陣，為匯演帶出未來科技感。黑皇后領導的電單車隊進場時，輪流駛上陡峭的賽道，更360度旋轉，而且不只一部，而是6部電單車齊齊半空翻筋抖！驚險萬分，看得大家都屏住呼吸。

水舞間驚喜亮點【5】25米高台跳水 鞦韆式跳水你看過嗎？

《水舞間》其中一幕精彩演出，是一連串的跳水表演，特別是「鞦韆式跳水」，由二人一組站在鞦韆上，當鞦韆360度旋轉盪至半空之際，其中一名演員便會以「發射式」跳入水中。還有25米高台跳水，當跳水員從劇場天花板直望水池那一刻，全場靜默，彷彿陷入靜止畫面，隨即他一躍而下，翻騰5圈半直插水面，完美動作，引來掌聲雷動。

當所有表演者在璀璨燈光下集體致謝時，才發現有近15個潛水員，原來一直在水池中默默支援表演者，讓不少水中演出可以順利完成，令在場觀眾都情不自禁地站立鼓掌，為這場匯演畫上完美句號。

水舞間｜設專屬紀念品店 標誌性「水之心」香皂

觀賞完精彩表演，仍意猶未盡？可以到劇場的專屬店選購心儀的《水舞間》主題商品，包括劇照明信片、反派造型骷髏骨鎖匙扣、《水舞間》Logo磁石等。記者私心推介，是水中涼亭造型的擴香石和貫穿整個劇的情感符號「水之心」香皂，把它通通帶回家，邊欣賞邊回味《水舞間》一幕幕精采片段。

揭幕盛典當日，一眾政商界領袖、明星名流以及來自世界各地的媒體都受邀見證這歷史時刻，當中包括全國政協副主席何厚鏵、澳門經濟財政司長戴建業、新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍、藝人劉嘉玲、鄭智薰（Rain）、李冰冰等，更盛裝出席，星光熠熠。其中紅地氈環節更有大批觀眾粉絲在欄外踮著腳尖拍照歡呼，場面相當熱鬧。

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《水舞間》

地點：新濠天地一樓 水舞間劇院

門票：

景觀席：澳門幣698

尊享席：澳門幣898

豪華席：澳門幣1,098

貴賓席：澳門幣1,298

至尊席1：澳門幣1,598

VVIP包廂2：澳門幣28,000 / 38,000

*1 至尊席門票包含主題特飲及暢享小食部熱賣食物及飲品。

*2 包廂門票以整個包廂的形式出售，為觀眾提供主題特飲及精選餐飲，並可與演員見面和合照。持包廂門票的觀眾，將由專人從劇院前廳引領前往包廂入座。

