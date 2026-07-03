深圳平價茶樓12間｜福田、羅湖都有！¥5.8起！燒賣蝦餃任食¥88

深圳平價茶樓｜深圳茶樓選擇極多，想食得精明就要識得搵性價比高、大件夾抵食的街坊心水。《香港01》好食玩飛記者為大家精選了12間深圳平價茶樓及酒家推介！當中包括低至¥5.8一碟的特價點心、¥88任食3小時的晚茶自助，還有長者免茶位費的老字號，以及全天候供應的平價點心小炒套餐。不論從羅湖、福田或蓮塘口岸過關都非常方便，即睇下文啦！



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深圳平價茶樓推介【1】潮江春 —— 羅湖過關直達、長者免茶位老字號

這間老字號傳統潮州菜館環境寬敞，點心繼承了潮州菜清淡鮮美的特色。茶樓對長者非常友善，60歲以上老人家直接免收茶位費，從羅湖口岸過關後只需步行15分鐘就能抵達！必點「潮江春蝦餃皇」，每隻都塞滿至少三隻大蝦，加入芹菜粒後口感格外清爽；還有皮薄帶韌勁、內餡花生油香濃郁的潮州粉果，以及蠔仔鮮甜無比的傳統生滾蠔仔肉碎粥，是老友記北上嘆茶的便利首選。

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潮江春（陽光店）

地址：深圳市羅湖區南湖街道嘉賓路1號陽光酒店2樓

交通：距深圳地鐵9號線向西村站D1出口，步行約370米

人均收費：約¥70



深圳平價茶樓推介【2】廖發發·平價茶檔·小吃集市 —— 早茶界薩莉亞

廖發發·平價茶檔就如其名主打平價茶市，更被網民稱為「早茶界薩莉亞」，現場除了有廣式點心，例如蝦餃、金錢肚、鳳爪，還有潮汕食品，例如紅桃粿、酸梅冰，而最多人推薦的就是腐乳雞翅。點心單價約為¥15至¥25，最划算就要購買美團優惠套餐，約¥110就可以買到雙人套餐，或者9折¥50代金券。

廖發發·平價茶檔·小吃集市

地址：深圳龍華區樟坑社區樟坑一區164棟164-2號舖（龍太婆旁）

交通：距深圳地鐵5號線民治地鐵站A出口，步行約530米

人均收費：約¥55



深圳平價茶樓推介【3】新芳都酒樓 —— 特價點心¥5.8

與蓮塘口岸一站之隔的新秀站向來是港人北上買餸好去處，而新芳都酒樓則是在附近的街坊茶樓，一大賣點是長者免茶芥，人情味十足。而且平日全單可享6.8折，又有限定特價點心，只需¥5.8一碟，蝦餃王、蛋撻、紅棗糕等都包括在內，網民亦表示點心份量足料。

新芳都酒樓（羅湖店）

地址：深圳市羅湖區羅芳路深港新村2棟2層

交通：距深圳地鐵2號線新秀站A出口，步行約3分鐘

人均收費：約¥55



深圳平價茶樓推介【4】永記首家刺瓜腸粉 —— ¥51任選8件點心

永記首家刺瓜腸粉不是傳統的茶樓，全天24小時營業，主打腸粉、點心，但勝在無茶位費、24小時營業，而且點心超抵食！全場點心¥8起一籠，韭菜餃、雞爪、粉粿、豬肚、叉燒包、流沙包、排骨統統都有，全部即叫即蒸，還有必食的潮汕刺瓜腸粉。現在還推出¥51就可以買到50款點心任選8件的超值套餐！

永記首家刺瓜腸粉（田面村總店）

地址：深圳市福田區振華西路田面新村5棟1樓5-4號

交通：距深圳地鐵2號線華強北站C出口，步行約920米

人均收費：約¥34



深圳平價茶樓推介【5】小貝殼 —— 即叫即蒸點心任食

小貝殼標榜點心純手工新鮮製作、即叫即蒸，不少網民都大讚高品質！近期還推出任食套餐，¥188兩位成人，可以食足兩個鐘。部份點心限量一人一份，例如蝦餃皇、金錢肚等等，不過燒賣皇、菠菜鮮蝦餃、鳳爪就沒有限量。除了上菜有少少慢，點心口味和品種還是很不錯的。

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小貝殼餐廳‧精品中國菜

地址：深圳福田區景田新聞路12號五洲星苑A棟2層201號鋪

交通：距深圳地鐵9號線香梅站B出口，步行約910米

人均收費：約¥88



深圳平價茶樓推介【6】稻香酒家 —— 晚茶自助3小時¥88

稻香酒家是知名飲茶的好地方，近年還推出了晚茶自助套餐，晚上8點開始只需要¥88，就可以任食點心3小時！當中排骨、鳳爪、紅米腸、豬肚燒賣都是熱門點心，建議可以先下單，店內還有自助區，皮蛋粥、餅點可以直接自助。

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稻香酒家（龍華天虹店）

地址：深圳市龍華區民治街道天虹購物中心2樓210-211

交通：距地鐵4號線／6號線紅山站A1出口，步行約790米

人均收費：約¥86



深圳平價茶樓推介【7】點都德 —— 必試金沙海蝦紅米腸

點都德在深圳有多間分店，不但價格實惠，品質還相當有水準，而且款式繁多，有約50多種粵式點心，如沙爹金錢肚、百合醬蒸鳳爪等等任君選擇，而且茶樓還會不時推出新式點心，例如抹茶柚子包、酥皮流心糯米糍、金沙海蝦紅米腸等等。其中金沙海蝦紅米腸更是本地人都大讚的名物，軟糯的紅色外皮，包裹著一層脆皮和彈牙的蝦仁，口感超豐富！

點都德（水貝IBC店）

地址：深圳羅湖區布心路3008號IBC環球商務中心5樓

交通：距深圳地鐵3號線水貝站B出口，步行約100米

人均收費：約¥87



深圳平價茶樓推介【8】喜薈 —— 份量夠足料

大受當地人歡迎，早茶時段一般都需要排隊，人龍到下午3點後才開始減少。店內點心款式比較多，灌湯包、蝦餃、金錢肚都是熱門的點心。而且份量非常足，可說是大件夾抵食，網民大推紅米腸，一份足夠2至3人吃。

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喜薈·粵菜·海鮮·茶點·宴會

地址：深圳福田區深南中路2038號（愛華停車場內）

交通：距深圳地鐵2號線燕南站A出口，步行約410米

人均收費：約¥77



深圳平價茶樓推介【9】悅得閒廣式點心茶樓 —— 創新點心

悅得閒廣式點心茶樓坐落於福田區的中心地帶。環境雅致、裝潢別具特色，連本地人都稱讚的粵式茶樓。點心精緻創新，例如有柚子菠蘿包，翡翠海苔腸，脆皮香蕉等，而且還有套餐選擇，雙人餐僅需¥124就可以歎到5款點心還包含兩個茶位費。

悅得閒廣式點心茶樓（中航城君尚店）

地址：深圳福田區中航路1號中航城君尚購物中心A區L3層L317

交通：距地鐵2號線華強北站C出口，步行約290米

人均收費：約¥77



深圳平價茶樓推介【10】儲香樓·粵式茶點 —— 即叫即整

儲香樓·粵式茶點是位於東門老街的老字號茶樓。全部點心均是即叫即整，加上店舖環境舒適寬闊，帶屋企人來飲茶就最啱！當中推介藍蝶花椒帶子餃、網紅水牛奶包和海膽鮮蝦紅米腸，不但造型精緻，而且相當足料。如果想吃傳統的點心，也可試試它們的蛋撻和馬蹄糕，亦是來儲香樓必點的糕點。

儲香樓·粵式茶點

地址：深圳羅湖區人民南路3009-7號

交通：距深圳地鐵1、3號線老街站N出口，步行約560米

人均收費：約¥89



深圳平價茶樓推介【11】醉輝皇 —— 人均¥47全日適用點心小炒套餐

這間源自上海、全國有逾40間分店的潮州菜名店醉輝皇進駐蛇口，主打手工廣式點心及潮州菜。近期店家推出超抵食的價值¥188「超值點心任選3至4人套餐」 ，可以從37款菜式中任選3款小炒、5款點心及2款主食，連招牌白切雞、水晶蝦餃皇和乾炒牛河都吃得到，份量極之足料！最吸引的是優惠星期一至日全天候通用，人均低至¥47，絕對是週末北上大飽口福的性價比之選。

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醉輝皇（深圳招商蛇口店）

地址：深圳南山區太子路5號招商蛇口廣場2號樓106

交通：距深圳地鐵2號線／12號線海上世界站H出口，步行約570米

人均收費：約¥65（使用套餐人均低至¥47）



深圳平價茶樓推介【12】佳寧娜潮州菜 —— 40年港派老字號

作為深圳屹立超過40年的港派老字號，這家茶樓一直是當地家庭客的飲茶聖地。店家主打傳統手工、即點即蒸，水準極有保證。來到必試賣相像芝士撻、內餡卻滿是黑椒牛肉的黑椒牛肉撻，驚喜十足；還有皮脆肉嫩的南乳脆皮乳鴿以及皮薄餡大的招牌蝦餃皇。想吃得划算，一定要買網上的¥178早茶雙人套餐，一次過可以歎到7款經典點心，超滿足！

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佳寧娜潮州菜（佳寧娜廣場店）

地址：深圳羅湖區人民南路2002號佳寧娜廣場4樓

交通：距深圳地鐵9號線人民南站C出口，步行約160米

人均收費：約¥90



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