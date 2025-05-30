深圳黑珍珠餐廳平價5間｜炳勝¥38食招牌菜!¥16吃到江浙菜蟹粉湯包

深圳美食｜深圳黑珍珠餐廳｜黑珍珠餐廳指南是由美團點評於2018年首次推出的美食指南，亦有「中國版米芝蓮指南」之稱，上榜餐廳不但食材品質優良，用餐環境也有一定的舒適度。《香港01》好食玩飛記者就整理了5間平價黑珍珠餐廳，讓大家享受高性價比美食，包括粵菜老字號炳勝品味、 人均¥150的川粵fusion菜及¥16鮮美蟹粉湯包等。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳黑珍珠餐廳平價【1】炳勝品味——粵菜老字號 最平¥38食招牌菜

粵菜餐廳炳勝品味源於廣州，不但在黑珍珠榜上有名，廣州本店更曾獲米芝蓮推介，向來都有「平價黑珍珠」及「平價米芝蓮」等稱號，最平¥38一道菜，人均消費約¥200。餐廳融合傳統與創新的做法，製作出精緻又經典的粵菜，推薦菜式包括首創秘製黑叉燒、招牌手掌大菠蘿包、豉油皇鵝腸，和爆汁脆皮香茅鴿等。餐廳在深圳有3間分店，裝修高雅，部分分店更設有寬敞的包廂，是聚會的好地方。

+ 2

炳勝品味（卓悅中心）

地址：深南大道2005號OneAvenue卓悅中心(東區)L2層L244

營業時間：11:00-14:30／17:00-21:00



炳勝品味（羅湖萬象城）

地址：寶安南路華潤萬象城一期L599

營業時間：11:00-14:30／17:00-21:00



炳勝品味（深圳灣萬象城）

地址：海德三道深圳灣萬象城1棟4層L418號店鋪

營業時間：11:00-14:30／17:00-21:00



深圳黑珍珠餐廳平價【2】椿廬ChunLounge——川粵融合菜 人均¥150

椿廬ChunLounge是一間川粵融合菜餐廳，於2022年入圍黑珍珠。 餐廳裝潢走黑原木色調，配以輕柔暖調燈光和植物裝飾，帶出淡雅的氛圍。餐廳招牌菜有豆花水煮魚、椿廬宮保多寶魚、夫妻肺片、火焰澳洲牛小排等，網民讚：「水煮魚肉特别鮮嫩，入口即溶」、「牛小排肉質細膩多汁，融合川式香料，一口爆香！」。大眾點評二人餐¥300左右、四人餐約¥680，人均消費約¥150。

椿廬 ChunLounge(中洲灣店)

地址：濱河大道9283號中洲濱海商業中心二期1棟B座三層L301號

營業時間：11:00-23:00



椿廬 ChunLounge (中航城店)

地址：中航路1號中航城君尚購物中心C區2層L273-2

營業時間：11:00-21:30



椿廬 ChunLounge(華僑城店)

地址：華僑城創意文化園恩平街3號（Tea‘stone 旁停車場內）

營業時間：11:00-21:30



椿廬 ChunLounge(壹方匯店)

地址：聽海大道5059號前海壹方匯商場L3-033號

營業時間：11:00-14:00／17:00-21:30



椿廬 ChunLounge(深圳灣店)

地址：中心路君尚3019八層

營業時間：11:00-14:00／17:00-21:30



深圳黑珍珠餐廳平價【3】CHIC1699遠洋私廚——連續7年入選福建菜

高級福建菜 CHIC1699遠洋私廚，連續7年入選黑珍珠餐廳。餐廳環境精緻優雅，以現代簡約風格為主，營造出舒適高貴的用餐氛圍，其位置鄰近港人熱門商場星河CocoPark，交通便利。人均消費約¥288，推薦菜式包括鮮美的閩南紅樹林膏蟹燜飯、層次突出的青青椒麻蒸龍膽魚、芥子醬安格斯牛肉等。

+ 1

CHIC1699遠洋私廚

地址：福田益田路5033號平安金融中心5樓

營業時間：11:00-14:00／17:00-21:00



深圳黑珍珠餐廳平價【4】天嶼水·茶蔬——素食Fine Dine ¥313十道菜

天嶼水·茶蔬是位於深圳卓悅中心的精緻素食餐廳，以其創新的素食料理和優雅的用餐環境而聞名，並入選為本年黑珍珠一鑽餐廳。自然光從落地玻璃滲透整間餐廳，外邊設有綠意盎然的小園林景觀，整間餐廳帶禪意庭院氛圍。套餐根據時令節氣更換，追求膳食平衡，最平¥313套餐可享用10道菜。 推薦菜式包括，松針煙燻白靈菇、有機萵筍佐椒麻醬、牛肝菌醬汁冬瓜餃、十年老陳皮漬番茄、岷縣當歸藥膳湯。

天嶼水·茶蔬

地址：福田益田路5033號平安金融中心5樓

營業時間：11:00-14:00／17:00-21:00



深圳黑珍珠餐廳平價【5】水岸十里·江海時鮮——¥16蟹粉湯包

在深圳萬象前海的水岸十里·江海時鮮屬於江浙菜餐廳，並入選2025黑珍珠一鑽餐廳，最平¥16可品嘗人氣菜蟹粉湯包。 餐廳環境空間感十足，有多款包間可選，私隱度高，裝修風格簡約而有格調。 熱門菜式有肉質肥美的錢塘江米魚、清淡滋陰白玉翡翠獅子頭湯、軟屬慈母紅燒肉等。 餐廳以食材新鮮度為首要，90%食材來自江浙，並依循時令而食，烹飪手法突出食材本味。

水岸十里·江海時鮮

地址：桂灣四路169號萬象前海購物中心L327號店鋪

營業時間：11:00-14:00／17:00-21:00



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略