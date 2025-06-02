深圳麥當勞博物館｜免費入場　Hello Kitty史努比回憶殺　4大必睇

深圳麥當勞博物館｜｜麥當勞｜深圳首間麥當勞博物館「麥麥博物館」已經開幕！博物館位於福田區，館外童趣版M字標誌、吹氣麥樂雞懸掛外牆非常搶鏡，進入館內更有一系列麥當勞復古擺設，彷彿走進時光隧道！另外，深圳地鐵3號綫的「麥麥歡樂號」列車已同步登場。立刻預約時段重拾童年回憶！



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深圳首間麥當勞博物館「麥麥博物館」已經開幕！（小紅書＠一颗草莓）

深圳麥當勞博物館｜地鐵「麥麥歡樂號」同步登場

深圳首間麥當勞博物館「麥麥博物館」於6月正式開幕！博物館選址福田區梅麗路Apark L2層位於深圳地鐵9號綫下梅林站A出口對面，不論博物館內外裝飾都玩味十足，適合一眾麥迷來重拾童年回憶。

另外，深圳地鐵3號綫的「麥麥歡樂號」列車已同步登場！主題列車於5月26日至6月10日期間限時運行，整輛列車從內到外都被打造成繽紛的麥當勞樂園，全深圳僅有一輛，乘搭列車全靠彩數。車廂佈滿麥樂雞、麥當勞吉祥物（漢堡神偷、滑嘟嘟、小飛飛和麥當勞叔叔）等經典元素，連拉手環、座椅、車門都換上童趣設計，細節滿分！

深圳麥當勞博物館必逛位【1】麥樂雞吹氣裝置＋麥當勞叔叔長櫈

來到博物館的門前，整座「麥麥博物館」都被經典麥當勞明黃色與亮紅色的裝飾包圍，童趣版M字標誌、各個麥樂雞吹氣裝飾懸掛外牆和樓梯，十分趣緻！而在樓梯前則有復刻版的麥當勞叔叔長櫈迎接參觀者，單是門外已經讓人童心再現！

深圳麥當勞博物館必逛位【2】限量玩具考古牆——回憶殺Hello Kitty+史努比系列

開心樂園餐的玩具向來都是小朋友的摯愛，除了滑嘟嘟、小飛飛等麥當勞吉祥物，麥當勞亦曾與Sanrio、史努比、可口可樂等推出聯乘系列，例如風靡一時Hello Kitty毛公仔、史努比Figure、可口可樂玻璃杯等，全都在博物館內展示，不禁讓人想起小時候食開心樂園餐的滋味！

深圳麥當勞博物館必逛位【3】復刻90年代生日派對屋——眼碌碌漢堡凳+吉祥物壁畫

博物館內的一部分更是完美復刻90年代生日派對屋，色彩繽紛的吉祥物壁畫，配上標誌性的「眼碌碌漢堡凳」，和麥當勞香芋批造型咕𠱸，彷彿穿越回90年代麥當勞生日會的熱鬧場景。

深圳麥當勞博物館必逛位【4】麥當勞主題影相機——四格相留念

參觀完整個博物館，最後就可以到麥當勞主題影相機影四格相留念，這台四格大頭貼機可搭配麥樂雞、漢堡神偷等可愛邊框，還能選擇不同濾鏡效果，少女心爆滿！

麥當勞博物館預約 ｜麥當勞App買¥28套餐 送限定周邊

「麥麥博物館」雖為免費入場，但因開幕後人氣爆棚，網民建議提前透過麥當勞App或微信小程序預約參觀時段。預約時需購買¥28「麥麥博物館套餐」（含中可樂、中薯條、麥辣雞翅），並可獲抽獎機會（100%中獎），獎品包括麥當勞主題手挽袋、衛衣、雪櫃磁貼等限定周邊。

深圳麥麥博物館

地址：深圳市福田區下梅林梅麗路9號

開放時間：每日10:30-20:00

交通：深圳地鐵9號下梅林站再步行50米

門票：免費

預約方法：打開麥當勞App或微信小程序，進入【麥麥商城】，選擇¥28「麥麥博物館套餐」，點選【立即預約】並選擇參觀場次，支付成功後，將收到電子門票二維碼



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